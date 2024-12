El comité de garantías de Más Madrid frena la expulsión de Loreto Arenillas de su Mesa Regional por el 'caso Errejón'

El comité de garantías de Más Madrid anula la destitución de Loreto Arenillas, exjefa de gabinete de Íñigo Errejón, como miembro de la Mesa Regional del partido. Según una resolución del 10 de diciembre a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el órgano ha avalado parcialmente a la todavía diputada autonómica, que en cualquier caso sigue fuera de la Ejecutiva y del equipo coordinador.

Nada más estallar el caso Errejón, que imputaba al político varios delitos sexuales, Arenillas fue señalada por la dirección de Más Madrid como la presunta encubridora del entonces portavoz de Sumar en el Congreso. Cercada por los medios y los compañeros de partido, dimitió de todos sus cargos orgánicos el 25 de octubre, pero negó tajantemente todas las acusaciones.

También anunció que entregaría el acta de diputada en la Asamblea de Madrid, como le exigía la formación, pero dos meses más tarde todavía no ha formalizado su baja en la Cámara. En respuesta, el grupo parlamentario de Más Madrid le retiró la Portavocía en la Comisión de Mujer y envió su escaño de la segunda a la última fila de la bancada. Tampoco ha vuelto a pisar el hemiciclo.

Según el documento interno al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Arenillas negó todas las acusaciones que le atribuían y reclamó ante el comité de garantías. Entendía que su destitución como parte de la Ejecutiva del partido, de la Mesa Regional —un órgano directivo elegido en primarias— y de la cartera de coordinación no se ajustaban a los estatutos.

Este martes, el comité ha fallado parcialmente en favor de la diputada. El partido, dice, no respetó su presunción de inocencia, no abrió una investigación pertinente sobre el caso y, a fin de cuentas, no mantuvo las garantías de los estatutos en la gestión de sus tres expulsiones.

Sobre el cese en la Ejecutiva, el comité "reprocha la decisión de publicar el acuerdo inmediatamente después de su adopción (a sabiendas de la singular relevancia mediática que el mismo tenía y del irreversible daño personal que podía causar)", acusa el órgano de garantías.

Sobre el cese en la Mesa Regional, el documento dice que quienes la expulsaron (el Equipo Coordinador) no tenían competencias para hacerlo. "Aceptar esto sería vulnerar el principio democrático e institucionalizar una flagrante desviación de poder", asegura.

El tercer cese nunca llegó a producirse, pero no por falta de ganas. Más Madrid reclamó a Arenillas su acta de diputada en la Asamblea y todavía no la ha entregado. Ella cree que se vulneraron sus derechos fundamentales y, de hecho, el comité de garantías da a entender que pudo ser así, pero opta por no pronunciarse dado que "carece de competencias" sobre el asunto.

