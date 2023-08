Así puedes saber si te corresponden los dos viajes gratis del Metro de Madrid

Más de 54 millones de personas utilizaron el Metro de Madrid en el mes de abril de 2023, según apunta el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin duda, el metro es uno de los medios de transporte que más se usan para moverse por Madrid.

La ciudad de Madrid tiene multitud de trenes a diario que no paran de llevar viajeros de un punto a otro de la capital. No obstante, muchas personas que recargaron su abono de transporte durante enero de 2023, pueden solicitar la devolución de dos viajes gratis como compensación por el descuento que no se llevó a cabo a principios de este año.

Como forma de compensación, el Consorcio Regional de Transportes ofrece hasta dos viajes gratis por cada recarga de este abono que el viajero hubiera realizado durante el 1 y 31 de enero y se podrá solicitar hasta el 31 de octubre.

De esta forma, se devuelven a los usuarios de Metro dos viajes por cada título de 10 viajes que haya sido adquirido durante enero de 2023.

En junio, el Gobierno regional aprobó una rebaja de hasta un 60% en el precio de los abonos transporte — y de un 50% en los títulos multiviaje—. Esta medida comenzó el 1 de febrero de 2023 y, por lo tanto, ahora se busca compensarlos títulos en los que no se aplicaron el descuento.

Cómo solicitar los dos viajes gratis del Metro de Madrid

Si eres uno de los beneficiarios de esta compensación del Metro de Madrid, lo primero que debes hacer es acceder a la página web del Consorcio Regional de Transportes (CRTM).

A través del sitio web, se puede verificar si corresponde esta compensación. Para ello, hay que introducir el código de 14 dígitos que aparece en la tarjeta del transporte público de Madrid. Si se trata de una devolución de más de un título de transporte o más de 20 viajes, se puede acudir a las oficinas de gestión del Consorcio para llevar a cabo la gestión.

Asimismo, se podrá requerir la compensación en un estanco o en los comercios que están autorizados para la venta de títulos. Mientras que si se dispone de un teléfono Android se puede solicitar a través de la aplicación de Devolución de viajes (D2V).

La devolución supondrá la carga de dos viajes por cada título de 10 viajes en la misma tarjeta de transporte público de Madrid que se usara en el mes de enero. De esta forma, la página web del CRTM ha creado un apartado específico en su página web para comprobar esta compensación.

Las tarifas actuales del transporte público de Madrid

La ampliación de la rebaja del transporte público de Madrid mantiene los precios actuales hasta diciembre de 2023. Así, el Abono Joven de 30 días vale 8 euros, el de la zona A, 21,80 euros, el de la zona B1, 25,40 euros y, el de la zona B2, 28,80 euros.

Mientras que el abono mensual de las zonas B3, C1 y C2 se puede adquirir por 32,80 euros. A su vez, el de la zona E1 está disponible por 44,20 euros y el de la zona E2 por 52,70 euros al mes. Asimismo, los billetes de 10 viajes están a la mitad de precio con respecto a antes de la rebaja. Por lo tanto, la zona A (ML1) y la EMT tiene un precio de 6,10 euros y el combinado de 10 viajes vale 9,10 euros.

