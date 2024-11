Malas noticias si compras un seguro de loterías: no vas a recibir el 100% del premio ‘Gordo’ de Navidad

Queda poco menos de un mes para el sorteo más esperado del año: la Lotería de Navidad. Otro año más, los niños de San Ildefonso llenaran con sus voces las casas de quienes han adquirido algún número con la esperanza de ser agraciados con el ‘Gordo’.

Este año, el sorteo repartirá 2.702 millones de euros en premios. El ‘deseado’, el 'Gordo de Navidad', tiene un premio de 400.000 euros al décimo. Por tanto, si una persona llevara los 1.930 décimos que corresponden a cada número (hay 193 series compuestas por diez boletos), el afortunado con el primer premio se embolsaría ni más ni menos que 772 millones de euros.

El segundo premio, por su parte, está premiado con 125.000 euros (241.250.000 euros si se tienen todas las series); y el tercer premio, con 50.000 euros (96,5 millones de euros en caso de tener todas las series). Eso sí, sin que Hacienda ‘hinque el diente’ a dichos premios.

¿Cuánto se queda Hacienda del Sorteo de Navidad?

Desde el año 2013, los premios de la lotería de Navidad tienen un gravamen del 20% para el primer, segundo y tercer premio. ¿Por qué no el resto? Porque existe un mínimo exento de 40.000 euros. Es decir, que los cuartos, quintos o las pedreas, al no superar esos 40.000 euros, no deben tributar.

Así, por ejemplo, si una persona es agraciada con el Gordo, por su décimo sólo recibirá 328.000 euros, y nos los 400.000 euros del premio. La Agencia Tributaria se queda con 72.000 euros porque los primeros 40.000 euros del premio están exentos. El resto del premio será la base imponible sobre la que se retendrá el 20%.

En el caso del segundo premio, la cantidad a percibir será de 108.000 euros (17.000 euros irán para Hacienda) y, si es el tercero, dicha cantidad es de 48.000 euros (la AEAT se queda con 2.000 euros).

Ante esta tesitura, hay quien busca los ‘trucos’ o ‘artimañas’ para quedarse con la totalidad del premio. Y ahí entran en juego los conocidos como seguros de loterías.

¿Qué son los seguros de loterías?

Estos seguros funcionan de la siguiente manera: la persona paga por el seguro una determinada cantidad: desde 0,25 euros a 3 euros. ¿Ventaja? Si el décimo resulta premiado, compensará la cantidad retenida por el impuesto. ¿Inconveniente? Si el número no resulta premiado, la persona pierde el dinero pagado por el seguro.

¿Cuál es esa compensación? Para responder, volvemos al ejemplo del ‘Gordo’ de Navidad. Esos 400.000 euros se quedarían en 328.000 euros para el acertante tras quedarse Hacienda 72.000 euros.

Con el seguro, el agraciado percibirá esos 72.000 euros retenidos por Hacienda. Así, en principio, recuperaría el importe total del premio bruto. Pero hay una segunda lectura: esos 72.000 euros abonados por el seguro no están exentos de impuestos. Es decir, que tributan como rendimiento económico y están sujetos al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).