Este sábado no se celebra el sorteo ordinario de la Lotería Nacional, una circunstancia que suele generar dudas entre los jugadores habituales.

Lejos de tratarse de un error técnico o de una incidencia puntual, la ausencia de sorteo responde a una decisión prevista en el calendario oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) con motivo de las fechas navideñas.