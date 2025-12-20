Este desplazamiento en el calendario se ha convertido en tradición en diciembre: en lugar del sorteo semanal ordinario que suele celebrarse los sábados, la atención se concentra en la Lotería de Navidad, cuyo sorteo extraordinario tiene lugar todos los años el 22 de diciembre y es el más esperado por millones de personas en toda España.
Ya es oficial: este es el motivo por el que la Lotería Nacional anula su sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025
Este sábado no se celebra el sorteo ordinario de la Lotería Nacional, una circunstancia que suele generar dudas entre los jugadores habituales.
Lejos de tratarse de un error técnico o de una incidencia puntual, la ausencia de sorteo responde a una decisión prevista en el calendario oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) con motivo de las fechas navideñas.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Se ha sustituido este sorteo por otro?
Sí. El protagonismo lo toma el Sorteo Extraordinario de Navidad.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Se hace siempre lo mismo en diciembre?
Sí. Cada año se ajusta el calendario para priorizar la Lotería de Navidad.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Es un error o un fallo técnico?
No. Es una decisión prevista en el calendario oficial de SELAE.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Por qué no hay sorteo hoy?
Porque Loterías y Apuestas del Estado suspende el sorteo ordinario por la cercanía del Sorteo Extraordinario de Navidad.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Hay sorteo hoy?
No. Hoy no se celebra sorteo de Lotería Nacional, según el calendario oficial.