Cuponazo Black Friday ONCE: horario, premios y dónde ver el sorteo en directo del viernes 28 de noviembre de 2025

El Cuponazo Black Friday de la ONCE llega este viernes 28 de noviembre como uno de los sorteos más esperados del año, mezclando la emoción habitual del Cuponazo con el ambiente de ofertas y regalos propios del Black Friday.

Este sorteo especial mantiene intacta la estructura tradicional, pero añade el atractivo de premios extra y tarjetas regalo para quienes participen con un cupón físico.

El sorteo se celebra esta noche a partir de las 21:25 h, con un precio por cupón de 3 euros y venta disponible hasta las 21:00 h tanto en los más de 20.000 puntos autorizados como a través de la web oficial de la ONCE.

Para esta edición se han distribuido 13,5 millones de cupones con un diseño dedicado al Black Friday. El funcionamiento es el mismo: cinco cifras y una serie deciden quién se lleva los premios principales.

El premio mayor del Cuponazo Black Friday ofrece 6 millones de euros para quien acierte número y serie completa.

Además, hay 134 premios de 40.000 euros para los acertantes de las cinco cifras sin importar la serie, y una amplia gama de premios menores gracias al sistema “por los lados puedes ser ganador”, con recompensas de 500, 50, 6 y 3 euros en función de coincidencias parciales.

Estos importes convierten al Cuponazo en uno de los sorteos semanales con mayor número de premios repartidos en España.

La gran novedad de este año está en los regalos adicionales. Solo los cupones adquiridos en formato físico pueden registrarse en una plataforma especial habilitada por la ONCE, donde los participantes pueden introducir los datos de su cupón, subir una imagen y acceder así a un sorteo adicional de 249 tarjetas regalo para ocio, tecnología y deporte.

Se trata de una promoción paralela e independiente de los premios económicos, que busca sumar valor al sorteo aprovechando el tirón del Black Friday. Los cupones comprados solo de forma digital no participan en esta promoción extra, aunque sí optan a los premios tradicionales.

Una vez realizado el sorteo, los resultados pueden consultarse en la web oficial de la ONCE, así como en medios digitales y prensa especializada.

El organismo recuerda la importancia de conservar el cupón, tanto para el cobro de premios como para participar en la promoción especial del Black Friday. En caso de resultar ganador de premios significativos, los participantes deben tener en cuenta las habituales retenciones fiscales aplicables a los sorteos oficiales en España.

El Cuponazo Black Friday combina tradición e innovación, con millones de euros en juego, cientos de premios secundarios y un incentivo extra en forma de regalos especiales que hacen de esta edición una cita muy atractiva para quienes confían en la suerte.

Hoy, más que nunca, un cupón puede convertirse no solo en una oportunidad de ganar dinero, sino también en una puerta a regalos exclusivos propios del Black Friday. ¡La suerte está echada!