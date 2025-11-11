El número premiado en el Cuponazo de la ONCE del viernes 7 de noviembre fue el 91.388, con el que cada cupón recibirá 40.000 euros. El premio de 6.000.000 euros fue para la serie 61.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE| ¿Se puede cobrar un cupón roto, perdido o robado?
Si has comprado tu cupón del Sorteo 11/11 de la ONCE a través de un vendedor oficial o en un punto de venta autorizado, un cupón roto, perdido o robado no será válido, según indica la normativa del sorteo.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | Premios adicionales del cupón
En este sorteo hay 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas. Además, hay 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE: ¿Cuáles son los bancos autorizados?
Para cobrar el premio existen una serie de entidades bancarias que están autorizadas a entregar el dinero a los jugadores agraciados en el sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE. Son los siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | ¿Dónde se cobra el premio del sorteo?
Si un cupón resulta premiado y este ha sido jugado por internet a través del sitio web de Juegos ONCE, se ingresará el importe automáticamente en la cuenta virtual de la web. Desde ahí se podrá utilizar el dinero para jugar a otros productos de lotería en la plataforma o bien transferir el premio a una cuenta bancaria de la que se sea titular sin ningún coste adicional.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | Curiosidades acerca del sorteo de hoy
El número premiado más bajo en el sorteo del 11 del 11 ha sido el 02.583 y la serie 29, en este caso premiado en Collado Villalba (Madrid). Se trata de un sorteo relativamente joven, ya que en 2023 viviremos la que es su duodécima edición, por lo que aún es pronto para tener unas estadísticas más completas y significativas.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | ¿Cuánto dinero se lleva Hacienda de los premios?
En la actualidad, el mínimo exento de los premios de loterías se sitúa en 40.000 euros, por lo que todos los premios inferiores a esta cifra están exentos del pago de impuestos. Sin embargo, para todos aquellos que superen esta cantidad, se aplicará sobre los mismos un gravamen del 20%.
En el caso del premio especial del Sorteo del 11 del 11 de la ONCE, de 11 millones de euros, así como de los once premios de un millón de euros y los premios de 50.000 euros, no se cobran de forma íntegra. En el primer caso, del total, 2.192.000 euros van a parar a la Agencia Tributaria, por lo que el ganador recibe finalmente 8.808.000 euros.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | Estos son los premios que se reparten
El premio 'gordo' será el de 11 millones de euros para un único ganador. Sin embargo, también se pondrán en juego once premios diferentes de un millón de euros cada uno. La ONCE define así su sorteo: "El sorteo que más premios millonarios da". Y no es para menos, ya que se pondrán en juego todos estos premios:
119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras.
1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.
10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.
108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.
1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra (reintegro a la cifra señalada con R).
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | ¿Se puede cobrar un cupón roto, perdido o robado?
Si has comprado tu cupón del Sorteo 11/11 de la ONCE a través de un vendedor oficial o en un punto de venta autorizado, un cupón roto, perdido o robado no será válido, según indica la normativa del sorteo.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | Premios adicionales del cupón del Sorteo
En este sorteo hay 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas. Además, hay 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE| ¿Cuáles son los bancos autorizados?
Para cobrar el premio existen una serie de entidades bancarias que están autorizadas a entregar el dinero a los jugadores agraciados en el sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE. Son los siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | Últimos segundos para adquirir tu cupón
Puedes comprar tus cupones para el Sorteo 11/11 en el sitio Web oficial de JuegosONCE hasta el día 11 de noviembre del 2025 a las 21:00 h.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE: Dónde ver el sorteo
El sorteo extraordinario de este martes 11 de noviembre se puede seguir a través del directo de EL ESPAÑOL, con todo lujo de detalles y actualizado al segundo. ¡En pocos minutos comienza el sorteo!
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE, en directo | Cuenta atrás para el inicio del sorteo
¿Hay nervios? ¡Seguro que sí! En poco menos de 45 minutos tiene lugar el sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE que repartirá más de 20 millones de euros este martes, 11 de noviembre de 2024.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE| ¿Dónde tocó el primer premio en 2024?
El primer premio del ONCE del 11/11/2024 —número 42625, serie 119— fue vendido en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
-
Comprobar sorteo 11 del 11: ¿Cómo se gestionan los premios de los cupones comprados online?
Todos los premios se ingresan automáticamente en la cuenta virtual del participante en JuegosONCE, garantizando seguridad, rapidez y facilidad de uso. Los fondos se pueden transferir a la cuenta bancaria sin coste adicional o emplearse para continuar jugando.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | ¿Dónde se cobra el premio del sorteo?
Si un cupón resulta premiado y este ha sido jugado por internet a través del sitio web de Juegos ONCE, se ingresará el importe automáticamente en la cuenta virtual de la web. Desde ahí se podrá utilizar el dinero para jugar a otros productos de lotería en la plataforma o bien transferir el premio a una cuenta bancaria de la que se sea titular sin ningún coste adicional.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE: ¿A qué hora será el sorteo extraordinario?
La pregunta más importante que muchas personas quieren saber es a qué hora se celebrará. El sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE se realizará hoy martes 11 de noviembre a las 21:25 horas de la noche. A partir de ese momento comenzará la lluvia de millones.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE: Dónde comprar el cupón especial
Para comprar los cupones del sorteo del 11 del 11 los pasos a seguir son muy sencillos, ya que además de comprarlos en los tradicionales quioscos callejeros de la ONCE, se podrán adquirir también en el sitio web del organismo oficial de Juegos ONCE hasta el mismo día del sorteo a las 21:00 horas. Es decir, solo unos minutos antes de que se celebre.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | Curiosidades
El número premiado más bajo en el sorteo del 11 del 11 ha sido el 02.583 y la serie 29, en este caso premiado en Collado Villalba (Madrid). Se trata de un sorteo relativamente joven, ya que en 2023 viviremos la que es su duodécima edición, por lo que aún es pronto para tener unas estadísticas más completas y significativas.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE: ¿Qué rango de números y series participan en el sorteo?
Los números van del 00000 al 99999, y cada uno cuenta con series del 1 al 120. Esta combinación genera un total de 100.000 números distintos, asegurando igualdad de oportunidades para todos los cupones.