El auge del teletrabajo y su impacto en los viajes de negocios

La generalización del teletrabajo no ha supuesto el fin de los viajes de negocio, sino su transformación: ha reducido los desplazamientos rutinarios y ha aumentado el valor de los encuentros estratégicos.

Lo que en 2020 surgió como una solución temporal ante una situación excepcional se ha consolidado como un hábito extendido en numerosos sectores, cambiando también la forma en que las organizaciones se reúnen, colaboran y gestionan sus desplazamientos profesionales.

Durante los primeros años tras la pandemia, muchos expertos anticiparon que las videollamadas y las herramientas de colaboración digital reducirían de forma permanente la necesidad de viajar por trabajo.

Si las reuniones podían celebrarse desde cualquier lugar, gran parte de los desplazamientos corporativos perderían sentido.

"El gasto mundial en viajes de negocio se situó en 1,25 billones de euros en 2024"

Sin embargo, la evolución del mercado ha demostrado una realidad distinta.

Según la última actualización de la Global Business Travel Association, el gasto mundial en viajes de negocio se situó en 1,25 billones de euros en 2024 y las previsiones apuntan a que podría alcanzar los 1,44 billones de euros en 2026.

Más allá del crecimiento nominal, estas cifras reflejan la capacidad de adaptación de un segmento que continúa siendo esencial para la actividad empresarial. Lo que sí ha cambiado de forma significativa es el motivo por el que las empresas deciden viajar.

Tras el parón inicial de la pandemia se vivió una fase transitoria de carácter esencialmente doméstico y operativo, ligada a la reorganización de equipos que habían trasladado su residencia fuera de las grandes ciudades.

Fue una etapa puente, más vinculada a la reorganización interna que a la actividad comercial tradicional, antes de que el business travel internacional y estratégico recuperara su ritmo.

"Lejos de desaparecer, los desplazamientos profesionales se han concentrado en los momentos en los que estar presente aporta un valor diferencial"

La tecnología ha sustituido buena parte de las reuniones rutinarias y operativas que antes requerían desplazamiento, lo que ha redefinido el papel del viaje corporativo: no todos los encuentros persiguen el mismo objetivo ni generan el mismo valor.

Lejos de desaparecer, los desplazamientos profesionales se han concentrado en los momentos en los que estar presente aporta un valor diferencial, y las empresas viajan hoy con una intención mucho más definida.

Uno de los cambios más relevantes que observamos es el crecimiento de los encuentros orientados a reforzar las relaciones entre equipos, compartir objetivos o impulsar la colaboración entre profesionales que trabajan desde diferentes ubicaciones.

Convenciones, reuniones estratégicas, viajes de incentivo, teambuilding y eventos corporativos han ganado protagonismo dentro de la demanda empresarial en los últimos años.

En nuestra propia cartera lo vemos con claridad: en el último año, la facturación en avión ha crecido un 19%, impulsada sobre todo por los trayectos internacionales y europeos, mientras que el tren nacional -asociado tradicionalmente a desplazamientos cortos y operativos- ha retrocedido un 9%.

"Las compañías buscan hoy que cada desplazamiento tenga un propósito claro"

Un desplazamiento del mix que apunta en la misma dirección: menos viaje rutinario, más viaje de mayor alcance.

Esta transformación responde también a una nueva realidad laboral: los modelos híbridos han dado mayor flexibilidad geográfica a los equipos, pero también han incrementado la necesidad de encuentros presenciales entre profesionales que comparten proyectos, aunque no compartan oficina de manera habitual.

Las compañías buscan hoy que cada desplazamiento tenga un propósito claro.

La planificación ya no se centra únicamente en cuestiones logísticas, sino en el impacto que esos encuentros pueden generar para la organización. La calidad del viaje ha ganado peso frente a la cantidad de desplazamientos.

"Lejos de provocar la desaparición de los desplazamientos profesionales, el teletrabajo ha contribuido a redefinirlos"

Desde VB Group observamos esta misma evolución en la forma en que nuestros clientes planifican sus desplazamientos.

La antelación media de reserva ha aumentado seis días desde 2024, pasando de 17 a 23 días, y el peso conjunto de los viajes internacionales y a Europa dentro de nuestra cartera ha pasado de representar en torno al 22% a cerca del 26% de los pasajeros gestionados.

Si en etapas anteriores la gestión estaba centrada en desplazamientos recurrentes y en la operativa diaria, hoy acompañamos a las empresas en un modelo más estratégico, donde cada viaje responde a un propósito concreto.

Lejos de provocar la desaparición de los desplazamientos profesionales, el teletrabajo ha contribuido a redefinirlos: hoy los viajes corporativos responden menos a la necesidad de reunirse y más a la necesidad de conectar.

En un entorno cada vez más híbrido, las empresas ya no viajan por costumbre, sino cuando estar juntas puede cambiar el resultado.

***Jorge Espinós es director general de VB Group