“La IA no es una inteligencia artificial, es una inteligencia aumentada” (Peter Diamandis).

En 2026, la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de software para convertirse en un renacimiento industrial físico. Esta revolución no sólo está transformando los balances financieros, sino que está reconstruyendo la infraestructura de la economía global, desde los semiconductores hasta la red eléctrica.

El hilo conductor de este auge es la demanda insaciable de potencia de cómputo. En este primer gráfico, se observa que los ingresos por aceleradores (chips de Nvidia, AMD y Broadcom) proyectan volar para finales de este año. Es una subida vertical que demuestra que el hardware es la base real de todo el movimiento:

Chip Demand

Hay un cambio en la jerarquía del mercado. La capitalización del sector de semiconductores se ha cuadruplicado, alcanzando casi los 10 billones de dólares, mientras que industrias antes dominantes, como el software de aplicaciones, han perdido terreno:

Tech Industries

La diferencia es abismal: los semiconductores han rendido más de un 400% desde mayo de 2023, mientras que el software no llega ni al 20%:

Semis Lead

Del chip al ladrillo: la IA necesita energía y espacio. Esta gráfica sobre el rendimiento de empresas como Bloom Energy o Caterpillar muestra retornos enormes en algunos proveedores de infraestructura. La construcción de centros de datos es ahora un motor económico tan potente como la propia creación de código:

Picks

La escala física es masiva. A los miles de centros de datos existentes se suman cientos más ya anunciados o bajo construcción. Esta expansión es uno de los motores que sostienen la economía estadounidense:

Data centers

La destrucción de empleo es un mito según Apollo. A pesar de los temores a la automatización, no hay evidencia de pérdida de empleos por la IA. Al contrario, se da la paradoja de Jevons: la tecnología más eficiente está creando más demanda y nuevos puestos de trabajo en la implementación y mantenimiento de esta nueva infraestructura:

Paradox

La financiación se ha vuelto monotemática. En canales como el capital riesgo (VC), el 87% de las emisiones están ligadas a la IA. La IA no es sólo un sector, es el nuevo estándar de inversión que desplaza otras narrativas:

AI

Mientras el hardware brilla, el software sufre. La IA ha provocado una oleada de rebajas en las calificaciones de foso económico (moat o ventaja competitiva) para las empresas de software debido a la reducción de los costes de cambio para los clientes:

Saas

El mapa del poder económico se concentra: el 44% de los inversores identifica a EEUU como el mercado que generará los mayores retornos en los próximos cinco años, dejando a China con sólo un 13% de confianza a pesar de sus avances tecnológicos:

Investors

Estamos ante un ciclo de inversión masivo y transformador. Aunque los inversores institucionales se preparan para la volatilidad, la mayoría planea aumentar sus posiciones si los precios caen. La IA ya no es sólo una tendencia, es el cimiento de la nueva era industrial y laboral.

Superciclo

No estamos en una burbuja, sino en el inicio de un superciclo impulsado por una inversión masiva en infraestructura de IA. Aquellas empresas que abracen esta disrupción no sólo inventarán el futuro, sino que dominarán el presente.