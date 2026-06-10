La apuesta de la banca: volver a transformarse

El argumento de la banca para no meterse en el proceso de transformación que implica la IA es bueno: balances saneados, márgenes recuperados, eficiencia digital probada, omnicanalidad madura. La banca europea nunca ha tenido tan poca presión para cambiar. El problema es que esa comodidad tiene fecha de caducidad.

Entonces, ¿tiene sentido embarcarse ahora en una transformación que multiplica el legacy, dispara la inversión y abre nuevos frentes regulatorios? Creo que sí, pero con argumentos diferentes a los habituales.

El valor de la IA no pasa por "hacer lo mismo más barato" sino por un cambio más profundo en al menos cuatro planos diferenciados.

Cliente. Pasar de una personalización declarativa (segmentos, campañas, reglas predefinidas …) a una interacción contextual y continua, en la que las decisiones financieras se adaptan al momento concreto de cada cliente. Esto implica, por ejemplo, anticipar problemas de liquidez en una pyme antes de que se materialicen o en explicar una hipoteca con el nivel de detalle adecuado a cada perfil. En estos casos sí hay fidelización medible

Pasar de una personalización declarativa (segmentos, campañas, reglas predefinidas …) a una interacción contextual y continua, en la que las decisiones financieras se adaptan al momento concreto de cada cliente. Esto implica, por ejemplo, anticipar problemas de liquidez en una pyme antes de que se materialicen o en explicar una hipoteca con el nivel de detalle adecuado a cada perfil. En estos casos sí hay fidelización medible Negocio. Modelos de scoring más precisos, detección de fraude en tiempo real, automatización de KYC/AML, análisis documental a gran escala, etc. No es el ámbito más disruptivo, pero concentra buena parte del ROI en el corto plazo

Modelos de scoring más precisos, detección de fraude en tiempo real, automatización de KYC/AML, análisis documental a gran escala, etc. No es el ámbito más disruptivo, pero concentra buena parte del ROI en el corto plazo Empleado. Funciones como gestión comercial, riesgos o compliance siguen condicionadas por procesos y tareas operativas. La IA ayuda a liberar capacidad cognitiva, eliminar fricción y devolver el foco al criterio

Funciones como gestión comercial, riesgos o compliance siguen condicionadas por procesos y tareas operativas. La IA ayuda a liberar capacidad cognitiva, eliminar fricción y devolver el foco al criterio Regulación como ventaja. Los bancos llevan ya décadas operando bajo supervisión y ha desarrollado capacidades sólidas en cumplimiento, auditoría y control, mientras que otros deben aprender a operar en este entorno, especialmente las BigTech. Convertir esta experiencia en velocidad, en lugar de tratarla como freno, puede generar una ventaja competitiva real.

Este enfoque no está exento de riesgos: sesgos en modelos de scoring, problemas de explicabilidad en decisiones de crédito, alucinaciones en la interacción con cliente y el riesgo reputacional que, en el caso de la banca, tiene un mayor peso. Y, sin un sólido gobierno del dato, la IA no hará sino amplificar el caos del legacy.

Puede resultar tentador eso de "esperar y comprar" pero la IA en banca ya no es un producto sino una capa transversal que se construye sobre datos propietarios, conocimiento acumulado y procesos internos.

No desarrollar ahora capacidad interna, supone estar alquilando, para siempre, infraestructura crítica a terceros. Esto, por el tipo de sector, es estratégicamente inviable.

La IA está redefiniendo el perímetro competitivo del sector bancario, diferenciando a aquellos que sepan apalancar su ventaja estructural (datos, confianza, regulación, distribución) de los que la desaprovechen intentando replicar modelos ajenos.

En mi opinión, el lío compensa si se hace con cabeza y con una buena estrategia. Y siempre, bien acompañado...

*** Luis Echavarri, Presidente de TIMIA.