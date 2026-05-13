La nueva regulación del alquiler pone a prueba la seguridad jurídica del propietario

El debate sobre la vivienda se ha convertido en uno de los grandes asuntos políticos y sociales en España. La dificultad de acceso al alquiler, especialmente en determinadas ciudades, ha impulsado un escenario de creciente intervención pública sobre el mercado residencial.

En ese contexto, la Ley de Vivienda introdujo cambios relevantes con el objetivo de reforzar la protección de los inquilinos y contener el incremento de precios en zonas tensionadas. Sin embargo, más allá de las intenciones de la norma, resulta necesario analizar también sus efectos sobre la confianza de quienes sostienen buena parte del mercado: los propietarios particulares.

En España, el alquiler residencial depende en gran medida de pequeños arrendadores. No hablamos, en la mayoría de los casos, de grandes operadores institucionales, sino de ciudadanos que poseen una o dos viviendas como complemento de ahorro, herencia familiar o inversión a largo plazo.

Esta característica condiciona profundamente el funcionamiento del mercado. Cuando un pequeño propietario percibe que aumentan los riesgos y disminuyen las garantías jurídicas, su reacción suele ser inmediata: retirar la vivienda del alquiler, endurecer las condiciones de acceso o buscar alternativas consideradas más seguras.

La cuestión de fondo no es tanto la existencia de regulación pública, plenamente legítima en un ámbito de evidente sensibilidad social, sino el equilibrio entre protección e inseguridad. Toda política de vivienda necesita proteger a los colectivos más vulnerables, pero también preservar un marco de confianza suficiente para quienes ofrecen viviendas en alquiler. Cuando ese equilibrio se deteriora, el mercado responde reduciendo oferta.

Parte de la oferta de alquiler de larga duración ha desaparecido o se ha desplazado hacia modalidades temporales y turísticas

En los últimos años se ha producido precisamente ese fenómeno. Numerosos propietarios consideran que el contexto normativo y judicial ha incrementado la percepción de riesgo asociada al alquiler residencial.

La dificultad para recuperar una vivienda ante determinados incumplimientos, la prolongación de algunos procedimientos y la sensación de inseguridad jurídica han terminado convirtiéndose en factores decisivos a la hora de tomar decisiones patrimoniales.

El resultado empieza a ser visible en distintas ciudades españolas. Parte de la oferta de alquiler de larga duración ha desaparecido o se ha desplazado hacia modalidades temporales y turísticas.

Otros propietarios optan directamente por mantener las viviendas vacías antes que asumir un riesgo que consideran excesivo. Sería simplista atribuir esta situación a una única causa, pero también sería ingenuo ignorar el impacto que tiene la percepción de inseguridad sobre el comportamiento del mercado.

A menudo el debate público cae en planteamientos excesivamente polarizados. Por un lado, discursos que identifican cualquier defensa de la seguridad jurídica del propietario con una posición contraria al derecho a la vivienda.

El funcionamiento del mercado del alquiler depende en gran medida de un elemento intangible pero esencial: la confianza

Por otro, posiciones que presentan toda regulación pública como un ataque al mercado. Ninguno de los dos enfoques ayuda a comprender un problema que exige soluciones más complejas y equilibradas.

Defender la seguridad jurídica no implica cuestionar la necesidad de protección social. Ambos principios son compatibles y deberían reforzarse mutuamente. El problema aparece cuando determinadas políticas trasladan sobre particulares responsabilidades que corresponden principalmente a las administraciones públicas.

No parece razonable que pequeños propietarios deban asumir durante largos periodos situaciones de impago o conflictos de difícil resolución sin mecanismos suficientemente ágiles de protección y compensación.

Además, conviene analizar las consecuencias indirectas de este escenario. Cuando aumenta la percepción de riesgo, los propietarios elevan automáticamente sus exigencias.

Se solicitan más garantías económicas, se endurecen los filtros de solvencia y se reducen las posibilidades de acceso para perfiles considerados menos seguros. Paradójicamente, quienes terminan sufriendo parte de las consecuencias son precisamente los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda.

El funcionamiento del mercado del alquiler depende en gran medida de un elemento intangible pero esencial: la confianza. El propietario necesita percibir que el sistema responde cuando existe incumplimiento contractual. El inquilino necesita estabilidad y previsibilidad.

Y las administraciones deben garantizar reglas claras y mecanismos eficaces que permitan equilibrar ambos derechos sin deteriorar el funcionamiento general del sistema.

España sigue teniendo uno de los mercados del alquiler más reducidos de Europa en proporción al total de viviendas disponibles. Incrementar la oferta debería ser una prioridad estratégica en cualquier política pública de vivienda.

Sin embargo, difícilmente se conseguirá si continúa consolidándose la idea de que alquilar implica asumir riesgos crecientes con herramientas insuficientes de protección jurídica.

La experiencia demuestra que la seguridad jurídica no es un privilegio del propietario ni un obstáculo para la protección social. Es una condición necesaria para que exista un mercado estable, profesionalizado y capaz de responder a la demanda real de vivienda. El reto consiste precisamente en encontrar un equilibrio razonable entre protección social, eficacia jurídica y confianza económica.

Porque el problema del acceso a la vivienda no se resolverá únicamente mediante controles, restricciones o intervenciones puntuales. También será necesario reconstruir la confianza de quienes ponen viviendas en el mercado. Sin esa confianza, la oferta seguirá reduciéndose y el problema estructural del alquiler continuará agravándose.

*** Daniela Salinas, directora del Departamento Jurídico de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG)