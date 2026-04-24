Guerra en Irán: Un shock asimétrico con consecuencias simétricas en el transporte

En nuestro país, a pesar de que las importaciones de petróleo de la región provienen de Arabia Saudí e Irak, suponiendo un porcentaje relativamente pequeño (10,7% del total en 2025), las consecuencias de la guerra se están notando en todos los sectores económicos, especialmente en aquellos con gran dependencia de los combustibles fósiles, como los sectores transporte, agrario y pesquero.

El estallido del conflicto en Oriente Próximo ha generado un shock desigual que ha afectado a un pequeño porcentaje del comercio de combustibles fósiles mundial, en torno al 20% del tránsito global, pero que ha desencadenado consecuencias simétricas para su precio.

El conflicto se refleja en el precio del barril de Brent, referencia del mercado de petróleo; su aumento provoca un aumento del precio del petróleo (y derivados) en todos los países.

Precio del biodiésel, diésel y gasolina en marzo-abril 2026 ECODES

Así, la gasolina, el diésel y el gas han aumentado de precio significativamente. En marzo, la gasolina aumentó casi 30 céntimos por litro, el diésel, más de 40 céntimos por litro, y el gas, un 30%, hasta los 70€/MWh.

Como señala la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los biocombustibles tampoco han estado exentos de la subida de precio, ni siquiera aquellos clasificados como “100% renovables”, que han variado su precio de manera similar al diésel convencional, evidenciando la sustitución de una dependencia del petróleo a una de aceites y grasas importadas.

El alto el fuego anunciado por Irán y Estados Unidos, por un lado, y las medidas recogidas en el Real Decreto del Gobierno español, por otro, han impulsado la bajada de precio de los combustibles vía bajada de impuestos, una medida que no compartimos, y aun así no han recuperado los niveles previos a la guerra.

Únicamente el precio de la gasolina se encuentra por debajo, y mantiene una diferencia significativa con el del biodiésel y diésel.

Los sistemas eléctricos de países con gran producción renovable, como es el caso de España, han aguantado mejor el shock en los precios.

El funcionamiento del sistema marginalista, en el que la última tecnología marca el precio, -esto es el gas-, hace que aquellos países con poco despliegue de renovables hayan recibido un mayor impacto.

El 5 de marzo, el precio medio de la electricidad en la Unión Europea alcanzó los 182 euros/MWh mientras que en España fue de 88 euros/MWh.

Volar también se ha encarecido. Según el índice de referencia S&P Platts, el precio del queroseno, el combustible de origen fósil que utilizan los aviones, se ha duplicado en un mes, pasando de 658 euros a 1.261 euros por tonelada en Europa.

No obstante, como recoge el Informe de ECODES, ”El futuro verde de la aviación“, existen alternativas, como los combustibles sostenibles de aviación (SAF), que a partir de 2025, las aerolíneas y suministradores están obligadas a utilizar.

Este combustible de aviación proviene de fuentes distintas al petróleo y su utilización tiene como objetivo la reducción de emisiones del sector, pero conviene separar entre los tipos de SAF por materias primas.

En primer lugar, encontramos el SAF a partir de residuos, del que solo se produce el conocido como HEFA, con un precio medio por tonelada de 1.925 euros, y que utiliza aceite de cocina usado proveniente de China o Malasia.

Por otro lado, tenemos combustible sintético (e-SAF), que no tiene un origen biológico y que utiliza materia prima local como agua, electricidad renovable y CO2 capturado de la atmósfera. Su mayor obstáculo es el precio estimado por tonelada, significativamente mayor, en torno a 7.500 euros.

Numerosas empresas en España están apostando por la producción de este tipo de SAF, pero todavía no se han alcanzado decisiones finales de inversión de los proyectos.

También, comunidades autónomas como las Islas Canarias están sondeando la viabilidad de producir y consumir SAF con materia prima local, con el objetivo de aumentar la soberanía energética, crear empleo y diversificar la actividad económica dentro de un marco de turismo sostenible.

Asegurar los proyectos de e-SAF es esencial para la lucha contra el cambio climático y la seguridad energética en España.

Sin un horizonte temporal claro y suficiente demanda por parte de las aerolíneas no se podrán reducir las emisiones de manera efectiva y crear empleo local.

En 2025, el precio medio del queroseno fósil fue de 640 euros/tonelada, lo que supuso una diferencia de precio de más de 10 veces con el e-SAF.

El aumento del precio del queroseno fósil puede suponer un incentivo para la compra y escala de e-SAF, que asegura independencia energética y estabilidad de precios, y cerrar la brecha en los más de 10 proyectos que buscan decisiones finales de inversión en España.

Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia de febrero de 2022, se han dado pasos importantes hacia la reducción de la dependencia de combustibles fósiles de Rusia, especialmente del gas.

Aunque la Unión Europea ha legislado sobre el fin de las importaciones de gas ruso para 2027, recientemente hemos sabido que la propuesta para poner fin a las de petróleo se retrasa.

Es vital aprender de lecciones pasadas y comprometerse al fin de los combustibles fósiles.

La incertidumbre provocada por conflictos en terceros países sucede de manera cíclica y puede reducirse con una apuesta por la electrificación del transporte por carretera y la utilización de combustibles sintéticos para aviación y marítimo.

Tenemos los medios y sabemos cómo aportar seguridad energética, precios bajos y estabilidad. Más que nunca, el momento de las energías renovables es ahora.

*** Marcos Raufast García, responsable de Aviación en ECODES en el Área de Políticas Públicas. Posee un Máster del Colegio de Europa y está especializado en estudios europeos y políticas públicas.