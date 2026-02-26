Cuando hablamos de corrupción en España solemos hacerlo en términos de escándalos, comisiones y dimisiones. Los típicos titulares que ocupan portadas un par de semanas y luego se olvidan. Pero rara vez hablamos de su dimensión más profunda y duradera: el coste económico estructural.

No el contrato amañado concreto simplemente. El coste sistémico. Un coste que todos pagamos, mes a mes, en forma de menor crecimiento, salarios más bajos y oportunidades perdidas.

Porque la corrupción no es solo dinero que desaparece de las arcas públicas. Es un mecanismo que altera los incentivos de toda la economía, distorsiona la asignación de recursos y cambia el tipo de empresario que prospera.

El economista Johann Graf Lambsdorff demostró con claridad que no es que existan regulaciones ineficientes y los funcionarios corruptos se limiten a aprovecharlas. Es exactamente al revés. Los funcionarios corruptos crean las regulaciones ineficientes para poder cobrar por sortearlas.

No aprovechan la cerradura que ya existe. La diseñan ellos. El trámite innecesario, el concurso público a medida, la norma opaca que exige interpretación discrecional, no son síntomas de burocracia torpe. Son, la mayoría de las veces, arquitectura deliberada del saqueo.

Cada reforma que reduce discrecionalidad es resistida precisamente por quienes viven de ella

Esta perspectiva cambia radicalmente el diagnóstico. Porque si la corrupción fuera solo agentes deshonestos colándose por las grietas, bastaría con cerrar las grietas.

Pero si la corrupción es el motor que genera esas grietas, el problema es estructural, sistémico y extraordinariamente difícil de extirpar. Por eso, cada reforma que reduce discrecionalidad es resistida precisamente por quienes viven de ella.

Ya la Escuela del Public Choice mostró cómo operan los agentes políticos bajo incentivos concretos. Cuando el acceso a la regulación, a la concesión o al presupuesto depende de la cercanía al poder, los recursos se desplazan desde la productividad hacia la influencia. El talento deja de competir en el mercado y empieza a competir en los despachos.

A esto hay que sumarle el coste económico de la corrupción. Según Axel Dreher y Thomas Herzfeld, cada punto de empeoramiento en el índice de corrupción recorta el crecimiento del PIB en 0,13 puntos porcentuales anuales y reduce la renta per cápita en 425 dólares constantes. Pero, además, la corrupción ahuyenta inversión extranjera directa, deforma el gasto público, expande la economía sumergida y erosiona la legitimidad de las instituciones.

La historia económica aporta una perspectiva incómoda pero iluminadora. En la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, uno de los factores decisivos del despegue industrial fue la consolidación de instituciones relativamente previsibles y redes de confianza que reducían los costes de transacción.

El mensaje implícito que se transmite al tejido productivo es que no basta con ser bueno, hay que estar cerca

El empresario que prosperaba era, en general, quien innovaba, organizaba mejor la producción o accedía a nuevos mercados. Había confianza en que el éxito no se decidiría en función de la proximidad al poder. Cuando esa confianza no existe, se el esfuerzo empresarial se dirige hacia la captura.

Y ese es el otro coste de la corrupción contemporánea. El mensaje implícito que se transmite al tejido productivo es que no basta con ser bueno, hay que estar cerca.

El empresario que quiere crecer dedica tiempo y recursos a protegerse políticamente. El inversor exige una prima de riesgo institucional. El emprendedor más productivo puede decidir marcharse a entornos donde las reglas son más claras. Porque la confianza es un activo macroeconómico extremadamente frágil.

A largo plazo, la corrupción selecciona mal a sus élites económicas. En un entorno donde prospera quien sabe innovar, el sistema tiende a elevar el nivel medio de competencia. En un entorno donde prospera quien sabe negociar favores, el sistema premia la opacidad.

El crecimiento se vuelve frágil y menos capaz de sostenerse en el tiempo. Porque el crecimiento sostenido no descansa únicamente sobre capital físico o humano. Descansa sobre expectativas compartidas. Sobre la creencia de que el esfuerzo tendrá recompensa y de que las reglas del juego no cambiarán arbitrariamente.

La corrupción se paga en menor crecimiento potencial, en menos oportunidades, en salarios más bajos de lo que podrían ser

España es un caso de manual. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional cayó de nuevo, hasta el puesto 49 de 180 países. La tendencia es descendente. La Fundación BBVA estimó que corregir el déficit de calidad institucional podría elevar el PIB per cápita español un 16% en quince años.

Por su parte, la CNMC calculó en 2017 que los sobrecostes por prácticas ilegales en contratación pública rondaban los 48.000 millones de euros anuales; actualizados a precios de hoy, se acercan a los 60.000 millones, más de 1.200 euros por habitante y año.

Y aquí aparece el rasgo más característico del caso español. La corrupción no ha adoptado históricamente la forma de grandes sobornos corporativos, o no principalmente, sino la de una corrupción territorial, urbanística, enquistada en la contratación local y municipal.

Más difusa, más cotidiana y, precisamente por eso, más difícil de extirpar. Desde el año 2000 se han identificado más de 3.700 casos y más de 600 municipios implicados. Es el sistema funcionando exactamente como Lambsdorff describió, alguien diseñó la cerradura antes de ofrecerse a vender la llave.

Sin embargo, el debate político español sobre corrupción es, casi siempre, un debate sobre quién la comete. Rara vez sobre cuánto nos cuesta y casi nunca sobre cómo se ataja en serio mediante reformas institucionales concretas.

Por ejemplo, la contratación pública transparente y digital, organismos de control con independencia real, carrera funcionarial blindada frente a la captura política, reducción drástica de la discrecionalidad administrativa. Mientras ese debate no cambie de naturaleza, el mecanismo seguirá funcionando.

La corrupción se paga en menor crecimiento potencial, en menos oportunidades, en salarios más bajos de lo que podrían ser. No es un problema ético abstracto. Es un problema de productividad.

Conviene recordarlo cuando el ruido del escándalo puntual vuelve a ocupar las portadas. Porque lo verdaderamente costoso no es el titular de hoy. Es la acumulación silenciosa de desconfianza que condiciona el mañana.