2025 cumplió con mi previsión del pasado enero de un crecimiento del PIB español cercano al 3%. Un crecimiento mayor que el del resto de los grandes países europeos.

Podría decirse que es una buena noticia económica. Desde luego hubiera sido peor que no creciese.

Sin embargo, ese crecimiento no se traduce en aumento de la capacidad adquisitiva de la clase media española. Más bien lo contrario.

En EEUU ocurre lo mismo. Aunque repunta el crecimiento del PIB en el primer año de presidencia de Trump (4,3% el mayor desde 2023) no hay un aumento de su popularidad. Su aceptación está por debajo de la de Biden en su primer año de mandato ¿A qué se debe?

A un concepto que se ha difundido entre los economistas demócratas: Affordability, qué traducido es accesibilidad.

La inflación se ha comido la capacidad de acceder a bienes como la vivienda, la compra de comida diaria, la sanidad o la educación

La idea es bastante fácil de comprender: ¿tiene el ciudadano medio estadounidense la misma capacidad de acceder a los bienes que necesita que en años pasados?

La respuesta es: no. La inflación se ha comido la capacidad de acceder a bienes como la vivienda, la compra de comida diaria, la sanidad o la educación. Aunque los salarios de la clase media han subido, las rentas ya no son suficientes para acceder (Affordability) a esos bienes como antes.

¿Y en España?: lo mismo.

En 2025 los convenios colectivos han cerrado con subidas alrededor del 4% ¿Es suficiente para mantener el nivel de vida?

Veamos algunos ejemplos españoles:

La primera consideración es fiscal. El Gobierno Sánchez no ha deflactado los tramos del IRPF. Si la subida salarial supone un salto de nivel parte de esa subida se la lleva el IRPF. Además, la ministra Montero ha mantenido el IVA. Debido a ello, parte de la inflación es fiscal.

La clase media española está perdiendo capacidad de defenderse en el futuro, que es para lo que sirve el ahorro

Del 4% de subida salarial una parte importante se lo come la voracidad tributaria de las Administraciones públicas. Administraciones que gastan sin ton ni son, aumentando artificialmente el PIB. No resulta extraño que los ingresos públicos crezcan por encima de lo previsto.

La vivienda es uno de los paradigmas de las pérdidas de Affordability (accesibilidad) por parte de la clase media. Especialmente para jóvenes que quieren acceder a la compra o alquiler. Por ejemplo, en 2025 el precio de la vivienda según Tinsa o El Inmobiliario subió un 12% y un 15% en el tercer y el cuarto trimestre ¿Cómo va un joven profesional a comprarlas? Ni con aumento del 4% salarial.

Se podría decir que los que ya son propietarios tienen mayor riqueza. ilusión irreal, porque si vendieran el inmueble en el que viven, comprar otro similar les costaría lo mismo o más. Con seguridad, deberían bajar la calidad en la nueva morada si no ponen más dinero.

En el alquiler es todavía más grave. Aunque el IPC de este año no haya subido del 3% y esa cifra sea la subida pactada de alquiler, solo vale para los contratos vigentes a largo plazo. Pero cada vez hay más contratos temporales y los nuevos arrendamientos han subido entre el 12 y el 15%.

La subida del coste de la cesta de la compra es otra de las pérdidas de Affordability (accesibilidad) de la clase media española en 2025. Una perdida que ha sido considerable. En los últimos cuatro años la subida ha sido de un 36%.

Además, según la OCU, en 2025 la subida de 100 productos básicos en este año ha sido de un 0,32% mensual, más aún en julio y agosto.

Muchos otros gastos suben y suben ¿Entonces por qué la sensación de la calle es de que hay gasto privado muy alto? Entre otras cosas porque el ahorro de las familias ha disminuido en un 14%. La clase media española está perdiendo capacidad de defenderse en el futuro, que es para lo que sirve el ahorro.

¿Dónde va a parar el crecimiento del PIB? Pues al Estado, sus Administraciones públicas y a las empresas. Los beneficios de las grandes empresas crecen. Eso es bueno, pero no se distribuyen bien sus beneficios.

Las diferencias de rentas reales entre los españoles cada vez son mayores. Es el efecto perverso en 2025 del Gobierno Sánchez, autodenominado “progresista”.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.