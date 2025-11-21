Hasta el Gobierno y la UE coinciden con mi pronóstico de enero pasado de que el PIB español crecería sobre el 3% en 2025; opinan que será el 2,9%. Seguro que el INE revisará esta cifra a mitad del año que viene y la aumentará, como hizo el año pasado.

Crecimiento sorprendente para los analistas, cuando centroeuropa no llega a crecimientos del 2% y, en algún caso, hay países que han tenido recesión.

Las razones de este crecimiento son varias. Una es sectores fuertes de la economía española no experimentan la crisis industrial del comercio internacional.

Los casi 100 millones de visitantes extranjeros y los viajeros nacionales mantienen la economía turística. El crecimiento de la migración, especialmente sudamericana, contiene los salarios en el turismo al aumentar la oferta de mano de obra.

Eso, junto con el crecimiento de los precios por la inflación, da rentabilidad a las empresas de: hotelería, viajes, hostelería, ocio, … Y hasta de actividad artística. Un ejemplo: musicales en Madrid.

Los servicios no turísticos en España suponen -cifras aproximadas- más del 7,5% del PIB español y el 16% de la exportación. Esta actividad no requiere instalaciones importantes; es una industria sin fábricas.

Pero necesita talento humano. El crecimiento del sector universitario y la educación media y profesional han proporcionado ese talento. Es un sector con mayor salario que en el turismo, pero con puestos de trabajo de valor añadido.

Con sus empresas y autónomos el PIB crece de forma continuada. El clima o la falta de medios, antes remoras, ahora son ventajas. El clima atrae talento que busca calidad de vida y encuentra infraestructuras de alto nivel.

La agricultura y el sector agroindustrial español compiten bien. Su mediterráneo es la huerta de Europa. Los centroeuropeos, lo mismo que no conciben un año sin el sol de sus vacaciones, tampoco renuncian a alimentos frescos que les proporcionen vitaminas y salud.

El sector agrario y pesquero suponen el 19,5% de la exportación española. La cuarta potencia europea en este campo y la octava a nivel mundial.

España es el país desarrollado con mayor nivel de paro

Sin embargo, la inversión privada solo sube sobre el 5%; por debajo de la situación pre-ovid. Es un punto débil de la economía.

A la vez, el consumo sigue fuerte. El gasto de los hogares se ha recuperado hasta el 3,3% y el gasto público aumentó un 1,7% este año.

España es una economía abierta al mundo, recibe turistas y migrantes que gastan y trabajan, mientras exporta talento y bienes de todo tipo.

¿Entonces, por qué el paro no baja del 10%?

España es el país desarrollado con mayor nivel de paro. Está entre un 11% y un 12% de la población activa y se espera que, si la economía sigue fuerte, no baje del 10%, ni en 2027. Cifras muy elevadas para un país desarrollado.

El incremento de la población, vía migración, aumenta la oferta de trabajadores, dispuestos a ocupar puestos de trabajo cobrando menor salario

Eso se debe a que tiene un mercado laboral rígido. En muchos sectores cumplir con las normas laborales resulta prohibitivo y la tentación al fraude es alta.

Se calcula que el “trabajo informal” (sin incluir el delictivo) es el 15%. Una parte de estos trabajadores reciben salarios en negro y algunos además están “apuntados al paro”. De esta última cifra no se tienen datos; si se supiera, rebajaría los desempleados registrados.

Pero, en todo caso, esa disminución se compensaría con los “fijos discontinuos inactivos” que el registro del SEPE no contabiliza como parados.

Por otra parte, el incremento de la población, vía migración, aumenta la oferta de trabajadores, dispuestos a ocupar puestos de trabajo cobrando menor salario. Eso desplaza al desempleo a los que están ocupando esos puestos de trabajo.

Además, la subida acelerada del SMI (salario mínimo interprofesional) de los últimos años ha expulsado del mercado de trabajo a “ninis” (ni estudios, ni experiencia laboral), sin formación y poco productivos. No rinden lo suficiente para ser empleados.

Según la Airef (Agencia independiente de responsabilidad fiscal) esas subidas del SMI han supuesto que no se crearan 150.000 puestos de trabajo; el Banco de España dice 175.000; y la CEOE más de 250.000.

Si el ministro de economía, Sr. Cuerpo, se apunta el crecimiento del PIB, la ministra de trabajo, Sra Díaz, se debe apuntarse las altas cifras de desempleo.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.