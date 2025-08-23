“Sufrirás recesiones y caídas en la bolsa. Si no entiendes lo que va a pasar, no estás listo” (Peter Lynch).

Si repasamos las carteras al cierre del segundo trimestre de 2025 publicadas recientemente por los inversores más importantes del mundo, comprobaremos que ha habido compras selectivas muy interesantes en tecnología y salud.

Comencemos analizando cuáles son las compañías que más ponderan en las carteras de estos gurús. Si sumamos las dos clases de acciones de Berkshire Hathaway, podemos comprobar que la empresa de Warren Buffett es la firma más relevante, suponiendo el 3,32% del conjunto de los portafolios de los titanes de la inversión. La siguen Alphabet (sumando las dos clases de acciones de Google), Microsoft, Amazon y Meta (Facebook):

Bill Ackman ha seguido comprando acciones de Brookfield, una potente gestora canadiense de activos, y principalmente ha entrado con mucha fuerza en Amazon, siendo ahora su quinta posición (ya que la suma de las dos clases de acciones de Google la aúpan al tercer puesto y ha vuelto a incrementar aquí también). Se trata de una gran compra en mi opinión, la empresa es muy atractiva para invertir a mi juicio:

Daniel Loeb ha ejecutado bastantes movimientos y ha incrementado su posicionamiento en firmas como Amazon, Nvidia, Capital One o Flutter Entertainment. Esta última firma es muy interesante, se trata de una multinacional irlandesa-estadounidense de apuestas deportivas y juegos de azar que tiene un potencial de crecimiento muy fuerte:

David Tepper sigue estando muy posicionado en el sector tecnológico. En esta ocasión, ha reducido la exposición a sus big tech chinas y Meta para incrementar con mucha fuerza en el archibarato titán asegurador de salud UnitedHealth. También ha aumentado en Amazon y Nvidia:

En el caso de Howard Marks, hay un poco de todo…

Michael Burry, famoso por haberse hecho multimillonario apostando contra las hipotecas subprime, se había quedado largo sólo con una acción en cartera: Estée Lauder. Y tenía varias apuestas en corto. Seguramente, no le salió bien y vuelve al mercado con varias compras, entre las que me gustan especialmente MercadoLibre y la ya mencionada UnitedHealth:

Pat Dorsey ha estado activo con las acciones growth y en esta ocasión destacan sus incrementos en Danaher, Google, ASML y Booking:

Las tres grandes apuestas de Terry Smith son Meta, Microsoft y Stryker. Hay muchas pequeñas ventas en el portafolio. ¿Será que al igual que la mayoría de los fondos de gestión activa está siendo víctima de los trasvases a la gestión pasiva? Sería un gran error por parte de los minoristas en mi opinión:

¿Y qué decir de “papá”? El mejor inversor value de la historia ha pasado de tener la mitad de su patrimonio en Apple a situar dicho porcentaje en el 22% con objeto de generar liquidez para futuras nuevas inversiones.

Desde que comenzaron sus desinversiones, la bestia de Cupertino no ha levantado cabeza hasta que recientemente apostó decididamente por entrar de verdad en la batalla por la IA.

Buffet es proclive a comprar firmas que repartan dividendos, así acumula caja sin diluirse y luego efectúa nuevas compras. Por lo tanto, no es de extrañar que haya comprado también UnitedHealth aprovechando las gangas.

A pesar de que sólo pondera un 0,61% en el portafolio, fue suficiente en cuanto se supo la noticia para que la aseguradora volara un 12% en bolsa el pasado viernes 15 de agosto:

¡Microsoft, Amazon y Booking suponen conjuntamente el 50% de la cartera de Harvard!:

¿Y en qué invierte el “ídolo” de los conspiranoicos, George Soros? Destacan Microsoft, Charles Schwab, MercadoLibre y Danaher:

La iglesia mormona (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) posee una cartera de inversiones valorada en más de 100.000 millones de dólares, de los cuales el 60% está asignado en bolsa. Este portafolio está gestionado por Ensign Peak Advisors.

El público se enteró de la existencia de esta cartera en 2019 cuando un exempleado de Ensign Peak presentó una denuncia por irregularidades, ya que, al carecer de actividades benéficas, no debería tener un estatus exento de impuestos.

Su operativa más concurrida (muy habitual entre todos los grandes inversores institucionales) son las “Siete Magníficas”:

Os deseo una feliz semana llena de energía recordando esta famosa cita de Peter Lynch: “Todo el mundo tiene capacidad intelectual para ganar dinero en bolsa, pero no todo el mundo tiene estómago”.