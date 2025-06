Al final no sabemos lo que de verdad España debe gastar en defensa. Partíamos del 1,8% del PIB en los presupuestos vigentes. Sánchez dice que se ha comprometido con un 2,1%.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice que España debe gastar el 3,5% del PIB para cumplir con sus compromisos de defensa con la Alianza.

Trump insiste en que todos los aliados deben gastar el 5% ¿En qué quedamos?

No se sabe. Pero lo que sí está claro es que el presidente español ha querido escamotear a la opinión pública la realidad.

Lo ha hecho porque parte de sus aliados, incluyendo Sumar que está en su gobierno, están en contra de cualquier gasto en defensa.

Si Yolanda quiere hablar de soberanía, debería referirse a si quiere que España esté o no en la OTAN

Lo ha dicho, con demagogia, la vicepresidenta Yolanda Díaz. El lunes en TVE defendía la soberanía española frente a EEUU. Sus palabras eran: Estados Unidos no puede imponernos a la soberanía española esa carga.

Pero la vicepresidenta se olvida de que España se sumó voluntariamente a la OTAN. En esa decisión soberanamente decidió aportar lo que fuera necesario para defender lo que esas siglas representan.

Si Yolanda quiere hablar de soberanía, debería referirse a si quiere que España esté o no en la OTAN. Y si no quiere que España esté en la OTAN no debería participar en un gobierno que está dispuesto a ello.

Un gobierno que, junto a los países occidentales, quiera defender la democracia liberal, tal como se entiende en occidente, la libertad de mercado, los valores de la libertad y la justicia, la independencia de los poderes del Estado, la libertad de expresión y prensa, …

Si Yolanda Díaz no está dispuesta a apoyar todo ello, si prefiere otros sistemas políticos, que dimita.

¿Qué dirá la UE que tiene que revisarlos antes de enviarlos al Congreso de los Diputados?

Pero eso es agua de otro cántaro. Dimitir supondría dejar de tener altavoces, algo que le pirra a la vicepresidenta. Pasar a la inanidad, algo que creo que le horroriza. Por no hablar de otras circunstancias que acompañan a su cargo.

Si la hipocresía y doblez de la vicepresidenta Díaz son notorios en los gastos de defensa, no es el único cargo que tiene problemas con ello dentro del Gobierno.

La vicepresidenta Montero es incapaz de presentar unos presupuestos como exige la Constitución.

En unos hipotéticos presupuestos: ¿deberán ser el 2,1% del PIB los gastos de defensa o el 3,5 … O el 5%?

Si fueran los presupuestos del 2,1% ¿Qué dirá la UE que tiene que revisarlos antes de enviarlos al Congreso de los Diputados?

En teoría debería rechazarlos por no responder a las demandas de la OTAN que es el brazo armado de Bruselas ¿Qué dirían los países de la OTAN ente la flagrante discriminación española?

Y es que el soldado Sánchez, perdido en su laberinto, acaba liando a sus colaboradores como está liándose a sí mismo

Por tanto, Montero no puede enviar unos presupuestos con solo el 2,1% del PIB en gastos de defensa; se le vería el plumero.

Sin embargo, si confecciona unos presupuestos con el 3,5 o el 5% del PIB en gastos de defensa, ¿qué van a decir sus aliados en el Gobierno (Sumar y dentro de esa coalición IU)? ¿Y sus aliados parlamentarios como Podemos o Bildu?

Además, como ha dicho el mismo Sánchez, eso supondría volver a elevar los impuestos a lo que él mismo llama: la clase media y trabajadora. Es decir, a todos nosotros.

Algo que ya es insoportable ¿Subir por encima del 40% el esfuerzo fiscal cuando ya en 2023 era un 18% superior a la media europea? Sería un suicidio fiscal para su política.

La vicepresidenta Montero está maniatada. No es el menor de sus problemas, pero los gastos de defensa también le tienen prisionera porque no está claro lo que el presidente Sánchez ha acordado (¿¿2,1 … 3,5 …??).

Ni tampoco se sabe lo que le aprobaría la UE, ni sus aliados internacionales o dentro del gobierno o en el Congreso.

Y es que el soldado Sánchez, perdido en su laberinto, acaba liando a sus colaboradores como está liándose a sí mismo. Aunque lo más peligroso es que quiere liarnos a todos.

¿En qué quedamos soldados Sánchez es el 1,7 el 2,1 el 3,5 o el 5% del PIB lo que has comprometido para gastar en defensa? ¿O es todo un bulo?

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.