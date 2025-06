“Devil’s at my door, won’t you leave me alone” Pat Simmons.

Ante la evidencia de la trama de corrupción institucionalizada creada desde el Gobierno de Sánchez, el socialismo depredador acude al chivo expiatorio y la propaganda. Ya lo anticipamos la semana pasada en esta columna. Sin el menor atisbo de vergüenza, los comisarios políticos mediáticos del sanchismo han creado la excusa perfecta para convencer a los pocos pánfilos que se creen su propaganda: los empresarios son los corruptores. Pobres políticos socialistas, que se dejan corromper por aquellos a los que extorsionan. Pobre Don Corleone que no recibe suficiente respeto y pleitesía de aquellos a los que amedrenta y chantajea. Pobre Kirchner, que se dejaba corromper y solo robó 2.000 millones de dólares. La falacia del empresario corruptor es la coartada más cobarde de este socialismo depredador, corrupto y mediocre. Los socios de mano abierta y caja insaciable del PSOE se han lanzado a culpar “a las constructoras” y, por supuesto, a la corrupción del PP del pasado Dice alguno por ahí que el problema de España es que hay oferta y demanda de corrupción. Es para partirse de la risa. No hay demanda de corrupción, solo hay políticos con un poder desproporcionado que, además de poner la bota en el cuello a las empresas, las acusan después de extorsionarlas. No hay demanda alguna de corrupción. Ante la evidencia de la trama de corrupción creada alrededor de las dos personas de confianza de Sánchez, los socios de mano abierta y caja insaciable del PSOE se han lanzado a culpar “a las constructoras” y, por supuesto, a la corrupción del PP del pasado. ¿El mensaje? Ya lo anticipábamos la semana pasada: la izquierda puede ser corrupta porque defiende la justicia social y porque alguien lo hizo en el pasado. He leído esta semana lo siguiente en una columna de Público: “No es lo mismo creer en el bien individual liberal, que en el bien colectivo. No es lo mismo robar cuando se cree en el sálvese quien pueda, que hacerlo cuando se defiende la justicia social para tod@s". El socialismo te roba por tu bien Ya lo sabes. El socialismo te roba por tu bien. Como Corleone. Te hace una oferta que no puedes rechazar: o te roba o te cancela. ¿Es la corrupción socialista un peaje necesario para el nirvana del paraíso de la justicia social? ¿Es la corrupción socialista un bache molesto que para llegar al paraíso de la igualdad? No. Es la evidencia de personas que se toman el poder político de manera autocrática y se comportan como señores feudales. Eso es lo que hace Sánchez. Es la misma y vergonzosa corrupción que solo puede darse cuando los gobernantes tienen un poder desproporcionado. Dice Sánchez, como justificación a la corrupción que le rodea, que “entregar las riendas del país a PP y Vox sería una tremenda irresponsabilidad”. Con esa frase no solo reconoce que perdería las elecciones, sino que no puede permitir que la democracia funcione y, por lo tanto, para que el amado líder nos salve de la inexistente amenaza, tenemos que tragar con su corrupción como mal menor. Se retrata como autócrata y aspirante a señor feudal. Lo único que limita el riesgo de corrupción son las instituciones independientes, los contrapesos que frenan el abuso de poder político, y que el Gobierno tenga el mínimo poder económico posible. Los empresarios y empresas de España estamos hartos de expoliadores profesionales que siempre cargan todas las culpas al que crea riqueza, no al gobernante depredador No es casualidad que el sanchismo haya hecho todo lo posible por eliminar los contrapesos y por calumniar y silenciar a jueces, prensa y fuerzas de seguridad. Por supuesto, a la turba de comisarios políticos del sanchismo les ha salido el tiro por la culata cuando se ha hecho público que la empresa corruptora pertenecía al propio Cerdán. Hilarante. Como en la película Split de M. Night Shyamalan (2016), al PSOE lo ha corrompido el propio secretario de organización del PSOE, el empresario corrupto Cerdán. Como Kramer contra Kramer, el PSOE es víctima del PSOE corruptor. Ya basta. Los empresarios y empresas de España estamos hartos de expoliadores profesionales que siempre cargan todas las culpas al que crea riqueza, no al gobernante depredador. Estamos hartos de comisarios políticos de un sistema de corrupción institucionalizada, que asfixia a los que crean riqueza y después de usar a las empresas como cajero automático del despilfarro político infinito, las acusa de corromper al que administra y gestiona los recursos públicos que recauda de esas mismas empresas y familias. El único corruptor es el Gobierno intervencionista que vive del dinero de los demás Las empresas de España no son culpables de la corrupción, son víctimas y, con las instituciones independientes, son la solución contra la corrupción. La corrupción solo se da cuando el poder político es exagerado y se siente impune. El único corruptor es el Gobierno intervencionista que vive del dinero de los demás. Afirma Sánchez que el PSOE es contundente con la corrupción. En lo único que ha sido contundente ha sido en reducir las penas por malversación, en calumniar, señalar y silenciar a jueces y periodistas y en intentar amordazar y politizar la justicia y la UCO. El único corruptor es el Estado depredador y Sánchez ha creado una trama de expolio que es un ejemplo perfecto de esa actividad depredadora contra los creadores de riqueza y los contribuyentes. El socialismo es siempre corrupción porque su pilar ideológico fundamental es el expolio de la riqueza que otros crean.