"Lies I catch on way too fast", Mick Jagger.

España ha sufrido el único apagón de la historia de la OCDE en el que, además, se cortaron las comunicaciones. El apagón más largo de la historia de España y lo único que escuchamos de Sánchez y los miembros del gobierno son mentiras.

Vamos con la lista.

Sánchez llama "ultrarricos de las nucleares" a empresas que son lideres globales en renovables. De hecho, el PSOE y sus socios intentan vender una imagen de nucleares contra renovables y privado contra público que es simplemente falsa.

Las compañías españolas son líderes en renovables y todas las que solo se dedican a solar son privadas, afortunadamente. Si no llega a ser por las empresas privadas, en España no tendríamos que hablar del apagón sino de apagones constantes. Lo que no son estas empresas son sectarias.

El presidente de España miente al decir que las nucleares dejaron de funcionar sugiriendo una posición de falta de competitividad. Se olvida de que Red Eléctrica dio permiso a las centrales para realizar paradas y que el problema es que los impuestos confiscatorios hacen imposible que cubran sus costes.

Las nucleares no son ni inseguras ni ineficientes, las hacen inviables con una fiscalidad extractiva y son los gobiernos los que impiden la minería de uranio.

Las nucleares son seguras, no emiten CO2, funcionan todo el tiempo si no se las ahoga, dan estabilidad al sistema y son competitivas si no se las expolia a impuestos que superan sus ingresos en días de mucha solar. Esto sí es científico, no la ristra de mentiras que dijo el presidente del gobierno.

Las energías nuclear, hidráulica y renovable son esenciales en un mix energético equilibrado y estable que tenga gas natural como respaldo. El resto es ideología caduca de activistas de PowerPoint.

Las nucleares no son ni inseguras ni ineficientes, las hacen inviables con una fiscalidad extractiva

El presidente miente al hablar de su visión "verde". La importación de combustibles fósiles no ha cambiado casi desde 2018. España consumía 59,58 millones de toneladas y en 2024 el consumo es de 59,96 millones de toneladas. Miente cuando dice que heredaron una factura por combustibles fósiles (42.000 millones de euros) superior al gasto en educación (50.660 millones de euros).

Además, Sánchez miente al callar que España es el segundo mayor importador de gas natural ruso licuado para garantizar el suministro y que la red solo se recuperó por aumentar la importación de energía nuclear de Francia y quemar mucho más gas natural.

Las centrales nucleares españolas están sometidas a las más exigentes revisiones periódicas de seguridad, obligatorias por normativa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al menos cada diez años.

La energía nuclear es, además, la fuente que menos CO₂ emite en su ciclo completo de vida, según la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE).

En España, la nuclear aporta más del 20% de la electricidad y más del 33% de la generación libre de emisiones, evitando cada año la emisión de más de 20 millones de toneladas de CO₂. Eso es ciencia.

La legislación española no establece un límite máximo de operación para las nucleares, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad. La experiencia internacional demuestra que las centrales pueden operar de forma segura durante 60 años o más, como ocurre en Estados. Unidos y otros países europeos, donde más de 200 reactores tienen autorización para operar más allá de los 40 años.

El propio CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) ha renovado la licencia de la central de Trillo hasta 2034 por su seguridad y fiabilidad. El propio Gobierno español admite que es técnicamente posible prorrogar la vida útil de las centrales hasta 2050, como refleja El Español.

Todos los estudios técnicos, las revisiones periódicas y la experiencia de décadas demuestran que las centrales nucleares españolas son seguras, generan energía limpia con la menor huella de carbono y, con el mantenimiento e inversiones adecuados y una fiscalidad competitiva, pueden operar de manera fiable y segura mucho más allá de su vida útil

El CSN ha renovado la licencia de Trillo hasta 2034 por su seguridad y fiabilidad

Sánchez afirma que España no tiene uranio, cuando es el tercer país de Europa en reservas de este mineral.

España cuenta con reservas de más de 28.500 toneladas de uranio recuperable, según la Agencia Internacional de la Energía, suficiente para cubrir la demanda de veinte años de las centrales españolas.

Sánchez afirma que las nucleares no funcionaron durante el apagón. Enr ealidad no funcionó ninguna tecnología porque se hundió la demanda al colapsar la red.

Es más, Sánchez afirma que Red Eléctrica hizo todo lo que debía cuando, a la vez, se ignoraron todas las advertencias publicadas por la propia Red Eléctrica, la CNMC, los operadores de redes europeos y cientos de expertos que alertaron sobre los problemas de tensión y falta de inercia por el exceso de renovables.

Sánchez no está solo en la mentira. Sus socios se han lanzado a pintar una Red Eléctrica controlada por oscuros intereses privados. Hasta Podemos sacó el comodín de Amancio Ortega diciendo que tiene un 5% de la empresa.

Red Eléctrica forma parte de Redeia Corporación, cuyo accionista principal es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública que controla el 20% del accionariado y la empresa, nombra a la presidenta y tres consejeros y, además, el gestor técnico del sistema está dentro de Red Eléctrica.

Además, es una entidad completamente supervisada y controlada por el gobierno. La directora general de Operación de Red Eléctrica de España, responsable de las funciones de operador del sistema eléctrico y gestor de la red de transporte, es nombrada por aprobación de la titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El apagón del 28 de abril se dio por fuertes oscilaciones de tensión y caídas de frecuencia en la red de transporte, que provocaron una pérdida abrupta de generación y demanda en el sistema eléctrico entrando en marcha los mecanismos de protección de las infraestructuras eléctricas, por la escasez de generación síncrona y estable acoplada en el sistema, que hubiera sido capaz de absorber las fuertes oscilaciones en la red de transporte.

Sin fuentes de generación de electricidad que operan a una velocidad constante, manteniendo la frecuencia de la red eléctrica, el sistema se cae y no hay manera de reestablecer el suministro "en caliente". Las nucleares, hidroeléctricas y ciclos combinados de gas natural utilizan generadores sincrónicos para producir electricidad.

Además, el operador del sistema (REE) no hizo uso de los mecanismos a su alcance para revertir la situación y garantizar la continuidad del suministro.

El operador del sistema (REE) no hizo uso de los mecanismos a su alcance para revertir la situación y garantizar la continuidad del suministro.

No olvidemos que Red Eléctrica desactivó el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) diseñado para evitar apagones durante el día. Y que Red Eléctrica autorizó que las nucleares dejasen de funcionar cuando los impuestos excedían sus ingresos.

Todo ello afectó a la capacidad del sistema eléctrico para reaccionar a los eventos como el exceso de tensión y pérdida de inercia del sistema, generándose un fallo completo en todo el país.

Lo más preocupante de la ristra de mentiras del gobierno sobre el apagón es que no abandonan su sectarismo ideológico y no asumen los errores cometidos desde la presidenta a la directora técnica del gestor técnico y, por lo tanto, dejan al país a merced de más apagones en el futuro.

Es más, se empecinan en un mix energético inestable, y donde dependemos cada vez más del gas natural ruso y de China, mientras el operador del sistema importa energía nuclear de Francia para estabilizar el sistema, pero los gobiernos expolian y ahogan a las centrales nucleares de nuestro país.