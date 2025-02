"You never give me your money", Paul McCartney.

El Gobierno de Sánchez se vanagloria de que ha reducido la deuda pública, pero, como siempre, está engañando. La deuda total de las administraciones públicas, que se debe y que se paga, se ha disparado a 2,16 billones de euros (casi un 136% del PIB nominal), según el Banco de España. Esto significa un aumento de deuda pública de 59.000 millones anuales con Sánchez, y eso que han disparado la recaudación crujiéndonos a impuestos y han contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, además de 130.000 millones de euros de fondos europeos. La deuda pública, según el protocolo de déficit excesivo ha alcanzado un récord de 1,622 billones de euros en diciembre de 2024, con una tasa de crecimiento interanual del 2,9%. Esto supone que la deuda pública según ese protocolo ha aumentado en más de 400.000 millones de euros con Sánchez. Carlos Luján Europa Press Las letras del Tesoro pierden atractivo para el pequeño ahorrador: los hogares 'sólo' invirtieron 633 M más en 2024 ¿Y por qué dice la propaganda de Sánchez que la deuda “ha bajado”? Porque la ratio de deuda según el protocolo de déficit excesivo sobre PIB nominal se ha moderado. ¿Y cómo puede pasar, si sube la deuda? Primero: solo consideran la deuda según el protocolo de déficit excesivo, que es inferior a la deuda total emitida. Segundo: la inflación y el gasto público inflan el denominador, que es el PIB nominal. Así, la deuda pública crece, pero la ratio se modera, lo que significa que te roban por dos lados: más deuda y más inflación. Fascinante. La deuda pública, según el protocolo de déficit excesivo ha alcanzado un récord de 1,622 billones de euros en diciembre de 2024 Incluso si miramos la ratio que difunde el ministro Cuerpo, la deuda ha subido de un 97,6% a un 101,8% del PIB nominal con Sánchez. Y eso, repito, despilfarrando el mayor aumento de ingresos fiscales, los fondos europeos y el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Es decir: la deuda pública no ha bajado, ha subido. Lo mires por la ratio que usa el Gobierno o los datos individuales del Banco de España. ¿Cuál es la diferencia entre la deuda total (pasivos en circulación de las administraciones públicas) y la deuda según el protocolo de déficit excesivo? Que dicho protocolo es una forma de esconder endeudamiento, ya que no considera la deuda acumulada por las propias administraciones públicas en su balance. Como si no se pagase. Carmen Suarez Daniel Lacalle, tajante con la economía española: “Tirar de deuda, gasto público e inmigración es la receta del desastre” Se supone que Bruselas no considera los bonos del estado que tienen las propias administraciones porque, en caso de dificultades financieras, puede hacer impago de dichas obligaciones. Es una ridiculez. Imagine dónde se iría la Seguridad Social o las empresas públicas si el estado dejase de pagar sus bonos. Este subterfugio para esconder deuda promovido por Bruselas no disfraza la realidad. Imagine dónde se iría la Seguridad Social o las empresas públicas si el estado dejase de pagar sus bonos El gobierno de España seguirá endeudándote. En 2025, el Tesoro prevé una emisión neta de 60.000 millones de euros. Es decir, el gobierno tiene que refinanciar en 2025 unos 278.448 millones de euros. No han reducido en nada la deuda, a pesar de haber aumentado la recaudación por impuestos en 184.000 millones de euros y recibir 134.000 millones de euros de fondos europeos y Next Generation. Todo esto nos lleva a la sorprendente euforia de Sánchez ante el anuncio de que la Unión Europea deberá aumentar su gasto en defensa a 24.185 millones de euros. ¿Cómo puede estar el gobierno tan ilusionado con unas finanzas tan pobres y la aparición de un gasto adicional de tal magnitud? El Gobierno está encantado porque ese aumento de gasto servirá para seguir dopando el PIB y a la vez se inventarán una manera de que “no cuente” como deuda, lo que permitirá al ejecutivo jugar con las cifras igual que hace ahora. Diseño: Arte EE. La deuda pública suma 409.000 millones desde que Sánchez llegó a Moncloa, un 33,7% más, y toca nuevo techo Solo a un grupo de burócratas se les ocurre la idea de que parte de la deuda que emites no cuente como tal. Es una tontería de tal calibre que no debería engañar a nadie. Lo curioso es que en la prensa se repita todos los días la cifra de deuda que ya excluye la nada despreciable cifra de 534.000 millones adicionales emitidos. Por eso muchos analistas se sorprenden. ¿Cómo puede un estado que “ha reducido la deuda” y que, aparentemente, solo tiene 1,6 billones de deuda verse obligado a refinanciar una cantidad tan brutal y, además, creciente (278.000 millones)? Efectivamente, es incongruente afirmar que reduces la deuda y a la vez que tienes que refinanciar cada vez más. La propaganda de Sánchez te dice que España logrará superávit primario en 2025, pero, de nuevo, eso es calculado sobre PIB nominal y sin considerar los pasivos totales de las administraciones públicas. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo Europa Press Todo esto te importa porque la deuda, al contrario de lo que dice la patulea neokeynesiana, siempre se paga. Se paga con más inflación, más impuestos y empobrecimiento de la población. España no crece, la endeudan.