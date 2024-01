Tres años de fracaso en los fondos europeos

Fondos Europeos Next Generation EP

Tras tres años de ejecución del programa Next Generation, se ha hecho evidente una gestión que solo puede describirse como decepcionante, incapaz y carente de liderazgo. Los fondos europeos no fluyen con la agilidad necesaria hacia el tejido productivo, ni generan el impacto transformador esperado. Las reformas no mejoran el marco competitivo empresarial, la colaboración con las Comunidades Autónomas es ineficaz y carecemos de la transparencia e información suficiente para realizar una evaluación de la eficiencia del gasto público con la amplitud que una democracia europea requiere.