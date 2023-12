“El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro” (Benjamin Franklin).

Recientemente, UBS ha publicado la actualización de su informe anual Ambiciones multimillonarias. Hoy daremos un repaso a las principales conclusiones del análisis, que se enfoca en las personas con más de mil millones de dólares de patrimonio.

Aunque la mayoría de los multimillonarios se han hecho a sí mismos, los nuevos surgidos durante el periodo de estudio de este año acumularon más riqueza a través de la herencia que por el espíritu empresarial. Se trata de una dinámica que veremos con más frecuencia en los próximos 20 a 30 años, cuando más de 1.000 multimillonarios transmitan 5,2 billones de dólares a sus hijos.

Esto importa porque la próxima generación tiene nuevas opiniones sobre los negocios, la inversión y la filantropía. Muchos están redirigiendo las grandes reservas de riqueza privada que controlan hacia nuevas oportunidades de negocios que surgen de los tiempos en que vivimos.

La riqueza de los multimillonarios se recupera parcialmente de la caída pospandémica. El número de multimillonarios aumentó un 7% a nivel mundial en el período de estudio durante los 12 meses transcurridos hasta el 6 de abril de 2023, pasando de 2.376 a 2.544 al final del período. La riqueza se recuperó un 9% en términos nominales, de 11 a 12 billones de dólares, liderado por los multimillonarios de Europa por primera vez en la historia del estudio (aunque se mantuvo estable en términos reales con una inflación global del 8,8% en 2022). La comunidad multimillonaria sigue siendo más pequeña que en su pico de 2021.

Más de dos tercios (68%) de los multimillonarios encuestados con riqueza heredada dicen que su objetivo es continuar y hacer crecer lo que sus antepasados lograron, ya sea en términos de negocios, marca o activos. Creen en la continuidad de la familia: casi la misma cantidad (60%) quiere permitir que las generaciones futuras se beneficien de su riqueza:

Alrededor de dos tercios (65%) de los encuestados consideraron que la inteligencia artificial ofrecía una de las mayores oportunidades comerciales para su negocio operativo. Empresas de todo el mundo están explorando cómo podrían aplicarse ahora las tecnologías de IA para aumentar la productividad, reducir costes y aumentar las ventas:

Cuando se trata de invertir, los creadores de riqueza y los herederos expresaron diferentes apetitos por el riesgo.

Los creadores de riqueza de primera generación (quizás más centrados en preservar la riqueza que en hacerla crecer) se sintieron atraídos por la renta fija. El aumento de los rendimientos ofrecidos por los bonos, tras grandes aumentos de los tipos de interés por parte de los bancos centrales del mundo, probablemente haya aumentado su atractivo.

Por el contrario, las generaciones sucesoras favorecieron el capital riesgo a pesar de un entorno de tipos más altos. También se sintieron muy atraídos por la bolsa:

En los últimos 30 años, ha habido un aumento en el número de multimillonarios respaldados por una serie de tendencias: el auge de la industria tecnológica, la expansión de los mercados financieros, el aumento de los precios inmobiliarios, la globalización y el crecimiento de las economías emergentes. A medida que un número cada vez mayor de magnates envejecen, la responsabilidad comienza a pasar a sus herederos.

Esta gran transferencia de riqueza se esperaba desde hace mucho tiempo y, por primera vez, los nuevos multimillonarios adquirieron mayor riqueza a través de la herencia que por la iniciativa empresarial: durante el período de análisis, 53 herederos recibieron un total de 150.800 millones de dólares, superando los 140.700 millones de dólares de los 84 nuevos multimillonarios hechos a sí mismos. En total, 137 personas se convirtieron por primera vez en multimillonarios con una riqueza total de 291.500 millones de dólares:

¿Deberían los herederos incorporarse a la empresa familiar o encontrar su propio camino? Las trayectorias profesionales pueden estar cambiando: existen mayores posibilidades más allá de unirse a la empresa familiar o al family office, como lanzar un nuevo producto o división dentro de la empresa, o incluso establecer un nuevo negocio.

El estudio muestra que más de la mitad de los 53 herederos actuales eligen alejarse, optando por carreras más adecuadas a sus propias ambiciones, habilidades y circunstancias. Más de la mitad (57%) de los nuevos multimillonarios multigeneracionales optaron por no trabajar en la empresa familiar.

Sin embargo, sería un error exagerar la tendencia: muchos (43%) de los herederos de este año todavía se unen a la alta dirección de las empresas familiares:

Francia alberga la mayor concentración de riqueza multimillonaria de Europa occidental, con 34 personas que representan un total de 501.600 millones de dólares, un aumento del 27% durante el periodo. Pero el número de multimillonarios aumentó más en otros países de la región: Alemania (de 95 a 109), Reino Unido (de 75 a 83), Italia (de 44 a 56) y Suiza (de 67 a 75).

La mayor concentración de riqueza multimillonaria del mundo todavía se encuentra en América, aunque hubo poco crecimiento. El continente tiene 867 multimillonarios, que representan un total de 5 billones de dólares. Sin embargo, esta cantidad sólo aumentó un 2,7% en el periodo (muy por detrás de la tasa de inflación), mientras que el número de multimillonarios aumentó en 12 desde 855:

Durante gran parte de la última década, los multimillonarios de la tecnología y la atención sanitaria acumularon la mayor cantidad de riqueza. Sin embargo, hay señales que hacen presagiar una mejora de la suerte de los multimillonarios industriales gracias a los incentivos gubernamentales que hay en varios países para promover la transición energética y un mayor gasto en defensa:

Me despido esta semana reconociendo que soy una persona de regalos caros: me encanta cuando me regalan tiempo. Y no lo olvides: no trates de parecer rico, intenta hacerte rico.

