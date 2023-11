El mercado eléctrico está cambiando

Energéticamente hablando, Europa ha atravesado una suerte de tormenta perfecta estos dos últimos años, provocando una atención inusitada por parte del público en general, prensa generalista y autoridades públicas. Se alcanzó a nivel europeo un consenso para modificar el diseño del mercado eléctrico, en un intento para mejorar la situación, y sin duda era necesaria esta revisión del diseño toda vez que el sistema eléctrico está atravesando un profundo cambio que hubiera requerido una discusión similar más pronto que tarde.

Básicamente, mientras que el sistema tradicional estaba basado en un número limitado de grandes generadores abasteciendo a un número “infinito” de consumidores, se está evolucionando a un sistema donde el mismo servicio lo realiza una plétora casi incontable de generadores renovables, geográficamente muy dispersos.

El mercado marginalista fue adoptado hace aproximadamente 25 años por la práctica totalidad del mundo desarrollado, y ha estado funcionando perfectamente desde entonces. Pero el perfil de los generadores ha cambiado, y se requieren ciertos cambios.

Por fortuna, nadie pone en duda ya la permanencia del mercado marginal actual (day-ahead), que provee de las señales óptimas de operación en el corto plazo (como la propia Comisión Europea reconoce). Sin embargo, en este nuevo paradigma este day-ahead fracasa en proveer las señales de inversión que las tecnologías renovables necesitan. Aquí es cuando el concepto de mercado eléctrico se multiplica en muchos mercados.

El sistema eléctrico no es sólo generación de energía, sino que existen varios productos asociados necesarios para el correcto funcionamiento técnico, tales como la flexibilidad, inercia, reservas, control de tensión, etc. Existen mercados para todos ellos. Pero las renovables son inversiones que incurren el primer día en la práctica totalidad del coste, quedando después expuestas al mercado. Requieren por tanto cierta visibilidad de los ingresos futuros, que es lo que el mercado de corto plazo no es capaz de proveer para estas tecnologías.

Esta es la razón por la cual el nuevo diseño de mercado, todavía en discusión en las instituciones europeas, refuerza particularmente los mercados de largo plazo que deberán determinar el coste de la energía. Estos mercados de largo plazo darán las señales correctas de inversión a las renovables a la vez que estabilizan el principal componente del coste para los consumidores.

El nuevo diseño de mercado apuesta particularmente por los contratos bilaterales de compraventa de energía, conocidos como PPA por su notación inglesa (Power Purchase Agreement). Al mismo tiempo, se reconoce la importancia del apoyo de los gobiernos, y se insta a éstos al uso de Contratos por Diferencias (CfD, por el inglés Contracts for Differences) cuando el mercado de PPA no alcance los objetivos de penetración renovable deseados.

En realidad, PPAs y CfDs son productos muy similares, en ocasiones casi idénticos, aunque con una diferencia fundamental en su naturaleza. Los PPAs responden a las fuerzas y necesidades del mercado, mientras que los CfDs están controlados por el regulador o gobierno, con quien se firma dicho CfD. Esta diferencia es precisamente una de las cuestiones que más discusiones ha generado en el seno europeo, que apuesta por hacer el mercado PPA todo lo accesible que sea posible.

Liquidez del mercado europeo de PPA (Cortesía de LevelTen Energy)

El mercado de PPAs se ha desarrollado de manera espontánea dada la necesidad tanto de desarrolladores como de compradores por tener esa señal de certidumbre de largo plazo, y es un mercado ya suficientemente líquido y transparente (Ver figura 1). El objetivo de esta nueva regulación europea es reforzar y ampliar este mercado, pero evitando una sobrerregulación que limitaría la innovación y el desarrollo natural de este mercado según las necesidades de las partes.

Para ampliar el mercado PPA, lo más inmediato es derribar ciertas barreras de acceso entre las que destacan, junto con la omnipresente necesidad de facilitar el desarrollo administrativo de nuevas instalaciones, aliviar la carga administrativa relativa a la contabilidad de los PPAs y especialmente facilitar el acceso a garantías de crédito para aquellas empresas que no tengan acceso a los mercados de rating, trayendo confianza a los desarrolladores (y a los bancos financiadores) para firmar PPAs con estas empresas.

Esta nueva regulación europea debería suponer un importante paso para la industria en su conjunto, y acercar el objetivo europeo de un suministro de energía limpio, local y asequible. Consistentemente barato, toda vez que cuando el precio de la energía se cierra en estos contratos de largo plazo, este contrato amortiguará los vaivenes horarios del mercado de corto plazo que tanto ruido y tanto daño han causado en Europa estos últimos dos años.

*** Flemming Sorensen es vice president, Europe at LevelTen Energy.





