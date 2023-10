¿Cuánto durará la alegría en los mercados?

Una nueva crisis en Oriente Medio no parece haber asustado ni a los inversores ni a los bancos centrales. Los primeros siguen comprando acciones, mientras que los segundos reiteran su postura “dovish”.

Parece que todo el mundo ha decidido que el conflicto no durará mucho, que el reciente aumento de los precios de la energía no afectará significativamente a la inflación y que no habrá recesión.

Sin embargo, los hechos cuentan una historia diferente.

Empecemos por el impacto de la subida de los precios del petróleo. Para quienes se lo perdieron, la tendencia deflacionaria se frenó en agosto y probablemente en septiembre debido al encarecimiento de la gasolina.

Por tanto, no debería sorprender que los analistas de JPMorgan y el ex Secretario del Tesoro estadounidense Larry Summers teman una nueva oleada de inflación similar a la de los años setenta y ochenta.

La tendencia deflacionaria se frenó en agosto y probablemente en septiembre debido al encarecimiento de la gasolina

Por supuesto, es poco probable que la OPEP imponga un embargo a quienes apoyan a Israel en el conflicto, pero las empresas podrían aprovechar este aumento de la incertidumbre para subir los precios.

Como dice el refrán, "golpea mientras el hierro esté caliente".

Además, es esencial tener en cuenta que el final del ciclo de subidas de tipos no equivale a una revisión de la política monetaria y, sin ella, continuará el sufrimiento tanto de los hogares como del sector corporativo.

En cuanto a esto último, las quiebras empresariales ya están creciendo a tasas récord desde la pandemia: según S&P Global, 459 empresas se habían declarado en quiebra a finales de agosto.

A escala mundial, en agosto se produjeron 107 impagos de deuda corporativa, la cifra mensual más alta desde 2009. Y dadas las actuaciones de los bancos centrales, es probable que esta cifra siga aumentando.

El final del ciclo de subidas de tipos no equivale a una revisión de la política monetaria

Hay que añadir que los sectores inmobiliario y bancario también están sintiendo los efectos adversos de la lucha contra la inflación. En particular, el sector inmobiliario está sufriendo un descenso de la demanda debido al aumento de los precios de las hipotecas.

En el sector bancario, los 25 mayores bancos estadounidenses han experimentado una importante ralentización del crecimiento de los préstamos, con sólo un 1,5% de crecimiento, frente al 8% del año anterior.

En conclusión, hay suficientes motivos de preocupación incluso sin una guerra en Oriente Medio. Aunque no está garantizado un colapso del mercado de valores, existe una alta probabilidad de que se produzca, por lo que no habría que descontar el XAUUSD.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.

