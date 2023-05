¿Están listos para el Credit Crunch?

Las condiciones crediticias para las empresas y los consumidores en EEUU se endurecen ante la política monetaria restrictiva de la Fed y tensiones en el sector bancario. Esto puede llevar a una disminución en el gasto en bienes y servicios, una desaceleración de la economía y, lo peor de todo, una crisis crediticia.

La encuesta trimestral de la Fed Senior Loan Officer Opinion Survey (SLOOS) muestra que más bancos (46%) endurecieron las condiciones para préstamos a medianas y grandes empresas en comparación con enero (44,8%).

Las normas para préstamos de bienes inmuebles residenciales se endurecieron en todas las categorías, excepto para hipotecas subvencionadas por el Estado y para bienes inmuebles concedidos por el Estado.

Los bancos culpan a perspectivas económicas menos favorables, menor tolerancia al riesgo, deterioro de las garantías y preocupación por los costes de financiación. Otra razón podría haber sido la amenaza de un control más estricto del sector.

También citan las posiciones de liquidez de los bancos como motivos del endurecimiento de las condiciones crediticias para préstamos comerciales e industriales a grandes, medianas y pequeñas empresas, así como para todos los tipos de préstamos inmobiliarios comerciales.

Endurecimiento de las normas

Aunque los datos superaron las expectativas de los analistas, no es momento de relajarse ya que las presiones en el sector bancario del país continúan y el mercado laboral sobrecalentado podría empujar a la Fed a seguir subiendo los tipos.

Además, el impacto de la quiebra del First Republic Bank puede no haberse reflejado plenamente. Por último, los bancos prevén un mayor endurecimiento de las normas en todas las categorías de préstamos, lo que agrava las perspectivas no solo para pequeñas y medianas empresas, sino para toda la economía.

El panorama no es mejor en el "viejo mundo". Según los datos del BCE, los bancos europeos endurecieron sus condiciones crediticias netas al ritmo más rápido desde la crisis de la deuda de la zona del euro. Incluso si la región logra evitar una situación similar a la de Credit Suisse, la economía se desacelerará.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.

