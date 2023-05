Pedro Sánchez anuncia normas laborales contra el calor sin consultar ni a patronal ni a sindicatos

Las semanas previas a las elecciones autonómicas del 28 de mayo no paran de llenarse de giros políticos y medias inesperadas del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Tras los últimos anuncios en materia de vivienda - incluida la ley para moderar los precios del alquiler, sobre cuyos potenciales efectos nocivos ha avisado el Banco de España - , le ha tocado el turno a la sequía pertinaz y las olas de calor que ya afectan a España. Un consejo de ministros extraordinario aprueba este jueves un conjunto de iniciativas contra esta situación, también en el campo laboral, que no han sido consultadas ni con patronal ni con sindicatos.

Como ya ha contado este periódico, el Gobierno prepara un paquete de medidas exprés contra el calor entre las cuales se halla un decreto que incluye la prohibición de que las personas que trabajen al aire libre lo hagan en las horas con temperaturas más altas cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) decrete las alertas naranja o roja por olas de calor.

Sin embargo, y pese al calado de la iniciativa, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, no ha habido consulta previa ni a las patronales CEOE y Cepyme ni a los sindicatos CCOO y UGT. Es decir, que no se ha trasladado la medida al Diálogo Social.

En este caso, la cuestión no es sólo que no se haya informado a los agentes sociales previamente, sino que no se les ha consultado sobre posibles aportaciones o mejoras a la medida.

Cabe recordar que, por un lado, las patronales cuentan con empresas del sector agro o del de jardinería y gestión de residuos, experimentadas en afrontar olas de calor en el pasado. Por el otro están los sindicatos, que podrían poner sobre la mesa las necesidades de los trabajadores que se ven más perjudicados por las olas de calor, y proponer medidas adicionales.

Pese a ello, la medida parece partir de la improvisación. O al menos del más absoluto de los secretos. Pese a que Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno la anunció este miércoles por la mañana - poco después de que Moncloa lo filtrara los medios de comunicación - , la iniciativa también sorprendió a Podemos, donde ignoraban los planes de Sánchez.

El correspondiente decreto, que se aprueba este jueves en el cónclave ministerial extraordinario, busca llenar huecos allá donde "la regulación es muy laxa", indican fuentes cercanas a su elaboración. De hecho, la norma viene a sumar contenido a la prevención de riesgos laborales que tienen que tener en cuenta las empresas.

La clave, según indican, está en que hasta ahora no había restricciones respecto al calor extremo para los trabajos al aire libre. Con la nueva legislación, "ante episodios de calor que se prevé que sean cada vez más intensos y tengan mayor frecuencia, se prevé acotar y suspender actividades de exterior".

Además, las empresas tendrán que tener en cuenta las condiciones personales de cada trabajador y cómo le podría afectar la actividad laboral en calor extremo. Aquí se tendrá que valorar tanto la edad como la fisiología o las patologías que pueda sufrir el susodicho trabajador.

Así, ante episodios de calor y teniendo en cuenta estas condiciones, la empresa podrá optar por dos opciones: reducir la jornada de los trabajadores suprimiendo las horas de máximo calor o modificar su horario laboral para que ejerzan su labor en momentos en los que bajen las temperaturas.

