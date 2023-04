Entre la quiebra y la crisis bancaria

El sistema bancario de Estados Unidos parece haberse estabilizado tras la bancarrota del Silicon Valley Bank (SBV). Sin embargo, los depósitos siguen disminuyendo, al igual que los préstamos y los empréstitos. La pregunta entonces es, ¿hay motivos para preocuparse o se trata simplemente de la nueva normalidad?

Depende de quién hablemos. En el caso de las ballenas, como Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y JPMorgan, la retirada del dinero no se debe al temor de sus clientes de perder los ahorros, sino del mero deseo de rentabilidades más atractivas. En resumen, la culpa es de la codicia.

La situación de los bancos regionales es algo diferente. A principios de esta semana, First Republic Bank informó de una pérdida total neta de 72.000 millones de dólares en depósitos durante el primer trimestre. Esta cifra sería aún mayor si los mayores bancos del país no le hubieran lanzado un salvavidas de 30.000 millones de dólares en depósitos combinados.

Pero los problemas no se limitan al FRB. Fifth Third Bancorp, Comerica, Trust Financial Corp y KeyCorp también recortaron sus perspectivas de ingresos netos por intereses debido al aumento de los costes para atraer nuevos clientes o, al menos, retener depósitos.

Lo peor de todo es que en la mayoría de los condados de Estados Unidos, los bancos pequeños y medianos conceden el 90% de los préstamos a pequeñas empresas. Así pues, su posterior desaparición podría afectar negativamente tanto al sistema financiero, como a miles, sino millones, de personas.

Por el otro lado, habría que vigilar las negociaciones sobre un aumento del límite de endeudamiento en Estados Unidos. El hecho de que las cifras fiscales de abril fueran peores de lo esperado apunta a que el plazo del límite de deuda podría llegar en la primera quincena de junio.

Lo mejor que podría hacer un inversor en tiempos tan inciertos es empezar a recortar posiciones de alto riesgo, incluida la renta fija. Según Barclays, en los tres primeros meses del año, sólo en Estados Unidos se rebajó la calificación de bonos de alto rendimiento o basura por valor de 11.400 millones de dólares.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.

