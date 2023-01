¿’Efecto enero’ en las bolsas? Casi como tirar una moneda al aire

Aunque en los mercados financieros no hay bolsas de cristal, sí existen muchas supersticiones. Un ejemplo perfecto en este sentido podría ser el conocido ‘efecto enero’. La teoría es que, en medio de los pagos en efectivo y el comienzo de otro año fiscal, aumenta la demanda de acciones.



¿Es inevitable un rally? No necesariamente. En 2022, por ejemplo, el patrón estacional no funcionó. A finales del mencionado mes, el índice S&P 500 cayó un 7%; el Nasdaq, casi un 12% y el Dow Jones, un 4,4%. En medio de una incertidumbre excepcional, esta vez podría no ser diferente.



Como bien señala Investopedia, en general, "la evidencia de este efecto es tenue en el mejor de los casos, con los últimos 30 años mostrando una división del 57%/43% entre meses ganadores y meses perdedores, apenas mejor que el lanzamiento de una moneda al aire". Así pues, podríamos decir que los patrones estacionales pierden ante los factores fundamentales.

Podríamos decir que los patrones estacionales pierden ante los factores fundamentales Hablando de perspectivas, no hay requisitos previos obvios para un rally en enero de 2023. Sí, el mercado de valores estadounidense podría haber repuntado por el aumento del número de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos. Se alcanzaron las 225.000 solicitudes, pero el incremento no implica un cambio de postura de la Reserva Federal (Fed).



Goldman Sachs espera que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por sus siglas en inglés) suba los tipos 25 puntos básicos en febrero, marzo y mayo. Los analistas no esperan ningún cambio en la política monetaria hasta que la economía corra el riesgo de entrar en recesión. Teniendo en cuenta la cantidad de deuda que soportan empresas y gobiernos, esta no es, precisamente, la mejor noticia. En este sentido, el Banco Mundial proyecta que alrededor de una docena de países podrían enfrentarse a un impago en el próximo año. Según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 60% de los países en desarrollo de renta baja se encontraban en dificultades de endeudamiento o en alto riesgo de ello. El Consejo de Relaciones Exteriores afirmó que 12 países tenían ahora su máxima calificación de impago. ***Igor Kuchma es analista de Trading View. Sigue los temas que te interesan Bolsa Inversión inversiones Opinión mercados Wall Street