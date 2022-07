Sostenibilidad en el retail, ¿premiamos el esfuerzo?

El sector retail continúa su proceso de transformación tras la situación que hemos experimentado durante los últimos años. Uno de los aspectos que más destaca dentro del nuevo paradigma es un mayor protagonismo de la sostenibilidad, un hecho que ha desembocado en que las empresas del sector traten de integrar elementos y acciones acordes a los denominados criterios ESG [ASG, en español].

La creciente preocupación, expuesta por múltiples organismos internacionales, ha acelerado la adopción de numerosas medidas por parte de las empresas. Tal y como señala el World Economic Forum en su informe de riesgos: "los fallos en la acción climática constituyen la amenaza más crítica para el mundo a medio y largo plazo y, además, los mayores cinco riesgos a largo plazo son de carácter ambienta".

Así, las compañías del sector retail buscan mitigar dichos riesgos y cumplir, además, con las numerosas regulaciones que obligan a las empresas a implementar estos criterios.

En este sentido, en los últimos años se ha potenciado el desarrollo de acciones y actividades ligadas a la sostenibilidad, la eficiencia energética, o la descarbonización. En este proceso de búsqueda por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y de causar el mínimo impacto en la huella de carbono, las compañías del sector desarrollan edificios más sostenibles con espacios verdes, vegetación y especies autóctonas que minimizan el consumo de agua y mejoran su valor estético.

Junto a estas acciones se está invirtiendo mucho en consultoría, haciendo análisis y adaptando sus activos para establecer un nuevo rumbo más sostenible en todos ellos.

No obstante, y pese a los grandes esfuerzos que se llevan a cabo, el impacto de estas medidas no suele verse reflejado en el comportamiento de los consumidores, ya que sus hábitos no se ven claramente afectados por la integración de estos elementos.

En el caso de los centros comerciales, por ejemplo, los clientes no suelen tener en cuenta si un centro posee un certificado verde o no y, pese a que los minoristas consideran positivas esas certificaciones a la hora de alquilar un espacio, la mayoría de ellos no considera que sea un criterio esencial para tomar su decisión.

Además, la valoraciones tampoco se ven beneficiadas gracias a estas nuevas medidas y certificaciones que están sufriendo los activos, lo que es una pena, porque no se pone en valor todo el esfuerzo y recursos que hay detrás. Existe, en este sentido, una distancia notable entre lo que se está exigiendo en el sector y lo que se está luego viendo repercutido.

Podemos concluir que existe un largo camino en materia de ESG en todos los sentidos. Es nuestra obligación y ambición seguir invirtiendo y mejorando en materia ESG y cada vez son más las compañías especializadas en el sector retail que mantienen un firme compromiso con el medioambiente y apuestan por establecer medidas que contribuyan a generar espacios más sostenibles.

Las compañías del sector buscan integrar cada vez más medidas y cumplir con todas las regulaciones, pero el hecho de llevar a cabo acciones como calcular la huella de carbono, establecer un plan de descarbonización o implantar un sistema de gestión energética de acuerdo con la ISO 50.001, no tiene aún un efecto directo en el comportamiento de los clientes. Este es un nuevo aspecto en el que se deben emplear esfuerzos, para que tanto las firmas como el público sitúen entre sus prioridades mejorar la sostenibilidad de su entorno.

Así, el sector continúa avanzando e innovando en cuestiones que van más allá del desarrollo de negocio, con el fin de construir mejores espacios. Dicho objetivo demuestra, una vez más, la fortaleza del retail en España y su capacidad de adaptación frente a los cambios y necesidades de la sociedad en su conjunto.

*** Debora Santamaría es CFO en Castellana Properties.

