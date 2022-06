¿Apocalipsis cripto?

En la actualidad se duda en el "sotobosque cripto" si ha llegado "el gran invierno", el bearmarket, el momento de flexión después de un año récord, el 2021, caracterizado por el llamado bullmarket, que ha llevado a bitcoin a tocar su máximo histórico en noviembre acariciando los 70.000 dólares. Bitcoin, que sigue representando 'el Rey de la CriptoJungla', ha tenido en su historia dinámicas que representan su respiración, su ADN, con caídas y subidas de gran envergadura.

La novedad es que el precio de bitcoin en los últimos meses ha seguido la andadura de los mercados tradicionales, que están en rojo en la actualidad debido a diferentes factores de la conjunción internacional, como la guerra, la subida de tipos de interés, la inflación del dinero fiat, el dinero tradicional.

Bitcoin promete seguir siendo una reserva de valor para la población de la CriptoJungla, tanto en sus máximos históricos como en sus momentos de caída. Porque representa una infraestructura tecnológica que soluciona problemas concretos del sistema actual. Gran parte de la población mundial no confía más en el dinero fiat, el dinero "normal", por esto cree en bitcoin.

El próximo momento importante en la "respiración", en la dinámica del bitcoin se espera con ocasión del próximo halving en 2024. El halving es un momento particular en la producción de nuevos bitcoin por parte de los mineros, algo que está gestionado por un algoritmo inmodificable, no manipulable.

Durante el halving el precio de bitcoin suele subir para buscar superar su máximo anterior. La criptoJungla vive estos momentos como el ciclo de vida normal de los proyectos. Por otro lado, los espectadores más superficiales, que no están al tanto de las dinámicas del joven mercado crypto, siguen con el mantra de "bitcoin is going to zero!".

La República Centroafricana es el segundo país que adopta el bitcoin como moneda oficial. La noticia es relevante porque muestra cómo la infraestructura tecnológica del sistema crypto es una alternativa de protección financiera para la población y también para los Estados. T

ambién muchas ciudades están adoptando bitcoin como moneda de curso legal. Las últimas fueron La Molina en Perú y Próspera en Honduras. Buenos Aires utilizará cryptomonedas y blockchain para su Plan de Transformación Digital.

Hasta el Tesoro de Reino Unido se adapta al mundo crypto y lanzará un NFT (token no fungible), y promete regular las stablecoins como medio de pago. En Estados Unidos, el senador Ted Cruz ha pedido empezar a utilizar bitcoin y las criptomonedas en el Congreso. Contemporáneamente el ministerio de finanzas de Rusia ha presentado un proyecto de ley para legalizar las operaciones con bitcoin. En el Senado de México se ha instalado un cajero de bitcoin para aumentar la familiaridad de los políticos con el mundo cripto.

La stablecoin UST -de Terra, una red blockchain hasta ahora muy respetada y prometedora-. pierde su valor de referencia con el dólar. Un evento grave y profundamente desestabilizador.

En el mundo cripto existen alrededor de 13.000 monedas. Algunas son stablecoin, es decir, criptomonedas estables ligadas al valor del dólar. Son monedas fundamentales en el ecosistema DeFi. Se pide una reglamentación sobre las stablecoin porque la desaparición de las más grandes podría hacer temblar el entero sistema financiero mundial.

Los inversores esperan que Terra resuelva y llegue a la regresión de su stablecoin que estabilice nuevamente su precio. En el pasado también la mayor stablecoin del mundo crypto, usdt, vivió desplomes puntuales y momentáneos.

La cryptomoneda LUNA, de la misma blockchain Terra, ha sido arrastrada por la contingencia y ha registrado un absoluto crack. El mercado espera su recuperación.

Produce mucha expectación el lanzamiento de la nueva plataforma NFT (versión beta) de Coinbase. El proyecto consiste en convertirla en un híbrido entre un social network y un marketplace. El mundo cripto está creando nuevos lugares virtuales de intercambio que permiten la multiplicación del valor.

Representan nuevas maneras de interconectar el mundo. Otro ejemplo es el Metaverso, que permitió el crecimiento de los juegos basados en la tecnología blockchain en un 2.000% el último año.

El mundo cripto no es el fruto de una magia ni es una slot machine. Es un sistema informático que demuestra cada vez más su eficacia. Grandes marcas como Starbucks, Walmart, Shopify, McDonald’s, ya aceptan pagos en bitcoin.

Por la misma razón Goldman Sachs, el famoso banco de inversiones, acepta bitcoin como garantía de sus préstamos. La misma entidad ha señalado junto a Coinbase, el mayor exchange del mundo crypto cotizado en el Nasdaq, que los exchanges y los bancos tendrán una estrecha colaboración en la Web3.

La Web3 es el futuro de internet basado en la blockchain y que cambia el paradigma de nuestra relación con la gran Red. En el primer internet Web1 la participación de los usuarios consistía en leer, visitar, consultar. La segunda generación Web2 añadió la interacción de las redes sociales.

En la Web3 los usuarios son los que gestionan, los que participan como propietarios en una red basada en la descentralización, en la multiplicación del valor debido a la adopción de la tecnología blockchain y en una opinada redistribución estructural.

*** Emanuele Giusto Kantfish periodista y autor de 'CryptoJungla - La Sorprendente Aventura para Entender la Revolución'.

