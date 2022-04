¿Tiene el regulador chino una actitud más favorable a la industria del juego?

Por primera vez desde julio de 2021, el regulador chino ha emitido licencias para 45 juegos de XD Inc., iDreamSky Technology Holdings, 37Games y otros. Cabe mencionar que el líder del sector y la mayor empresa china por capitalización, Tencent no ha sido incluida en la lista.

A cambio, sí se incluyó un juego llamado Jinji de Tuzi de Baidu, el gigante chino de las búsquedas. La reacción de los mercados no se hizo esperar: las acciones de las empresas chinas de juegos NetEase, Inc. y Bilibili Inc. crecieron un 2,12% y un 7,23% el lunes.

La pregunta entonces se plantea ¿debemos esperar una actitud más favorable de los reguladores hacia la industria del juego? La historia nos enseña que es demasiado pronto para sacar conclusiones.

Todavía hay un alto nivel de incertidumbre en el sector. Como señala el FT, la aprobación de los juegos se produce en medio de una declaración de los reguladores chinos de que "apoyarán el sano desarrollo del mercado [financiero]". En general, empresas con una creciente cuota de mercado exterior serían las menos arriesgadas.

Recordemos que, en agosto del año pasado, la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones de China limitó el tiempo que los menores pueden jugar a los juegos de ordenador. Según la nueva normativa, los adolescentes sólo podrán jugar una hora entre las 20 y las 21 horas los viernes, sábados, domingos y festivos. Las empresas de juego se han visto obligadas a mejorar la verificación de los jugadores con tarjetas de identidad para evitar infracciones.

El motivo del endurecimiento de la ley fueron las quejas de que los menores utilizaban las identificaciones de los adultos para jugar a horas inadecuadas. Antes, los menores de 18 años podían jugar al ordenador durante una hora y media diaria y tres horas los fines de semana.

***Igor Kuchma es analista de Trading View

