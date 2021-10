"Have you ever stopped to wonder why?". Greg Lake.

¿Recuperación 'robusta'? El PIB de España, según la Contabilidad Nacional, rebota un mísero 2,7% en variación interanual en el tercer trimestre, mucho menos de la mitad de las previsiones -ejem- "prudentes" del Gobierno. Pero lo que aterra de este demoledor dato de rebote pobre e insuficiente es que ocurre en medio del mayor estímulo fiscal y monetario de nuestra historia reciente. ¿Lo peor? Que estos míseros datos ocurren con todos los vientos de cola, reapertura, apoyo máximo de Europa y el BCE comprando el 100% de la deuda neta que emite España. Rebotar un mísero 2,7% en 9 meses y hundir la productividad aumentando deuda un 8% y con el BCE comprando toda la deuda neta que emite España es un fracaso sin paliativos de las dañinas políticas de despilfarro y subidas de impuestos de Sánchez y Podemos. No olvidemos que en el tercer trimestre, Francia ha rebotado un 3%, mucho más que España. Un rebote de solo 2,7% con un aumento de deuda del 8% y con el BCE comprando toda nuestra deuda es un fracaso rotundo y un despilfarro sin precedentes del estímulo fiscal y monetario concedido. Es difícil hacerlo tan mal con tanto apoyo. El impulso de recuperación alcanzó un máximo en julio y desde entonces solo cae. Lo peor de los datos de la Contabilidad Nacional es que se desploma la productividad, que cae un 3,3% en el tercer trimestre, el consumo de los hogares cae un 0,5%, y la demanda nacional crece solo un 0,1%. Es un desastre absoluto. Lo peor de los datos de la Contabilidad Nacional es que se desploma la productividad Los mismos que nos dijeron que el tercer trimestre iba a ser espectacular nos dicen ahora que no importa y que el cuarto va a ser una fiesta… En fin. Mientras tanto, la inflación, el impuesto de los pobres, se come la recuperación. Los datos del INE de costas laborales y salarios también muestran que los mismos han caído en términos reales y nominales en casi todos los sectores menos uno, el financiero. La mayor subida de precios en 29 años, un 5,5% y, además, con la cesta de servicios básicos Covid-19 que recopila el INE ¡subiendo un 16%! Y a esto lo llaman "recuperación justa". Para tapar estos dos terribles datos el Gobierno se escuda en la EPA, encuesta de población activa. Pero la euforia del Gobierno con la EPA deberá tomarse con mucho más que cautela. ¡Veinte millones de ocupados! Anuncia a bombo y platillo el Gobierno. Ojo, porque esos veinte millones incluyen casi 400.000 personas en ERTE y autónomos en cese de actividad, y además en el último año casi el 20% de los nuevos ocupados son en el sector público a pesar del monstruoso déficit estructural que ha creado Sánchez. En términos de ocupación el efecto rebote muestra señales solo coyunturales, no estructurales, y el número de parados sigue en máximos del segundo trimestre de 2018, sin tener en cuenta ERTEs y autónomos en cese de actividad. En el tercer trimestre hay tan sólo 127.000 parados menos (-3,59%). Una cifra que tiene un fuerte carácter estacional y el descenso es incluso inferior que en los años de crecimiento económico robusto (2015-2018). Para Yolanda Díaz esto es una "gran noticia". Una "gran noticia" tener el paro más alto de la UE y la cifra de "afiliados" incluyendo casi 400.000 en limbo y sin trabajo. Y los salarios reales cayendo. Una vez más, el Gobierno socialista ha hecho lo mismo que en la crisis de 2008-2011. Disparar el gasto y la deuda para generar un crecimiento pobre, improductivo y plagado de gasto innecesario. El fracaso de las políticas keynesianas de demanda que anunciaba de manera rimbombante en el Congreso la ministra Calviño es rotundo. El desastre de despilfarrar cientos de miles de millones de impulso fiscal y monetario para disparar el impuesto de los pobres, la inflación, y dejar un rebote de PIB raquítico es de una irresponsabilidad máxima. Sigue los temas que te interesan Columnas de Opinión Previsiones económicas