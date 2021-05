Los resultados de las elecciones de Madrid tienen varios titulares. Yo he elegido este: Los que jubila el 4M. La apuesta ha sido tan grande que los derrotados de estos comicios no tienen más remedio que jubilarse, políticamente hablando.

El primero, el señor Gabilondo. De haber ganado las elecciones anteriores a ser el derrotado y perder la jefatura de la oposición cuando debía haber presidido "el Gobierno progresista". El mascarón de proa contra el peligro que según la izquierda supone el PP, apoyado en Vox.

De todas formas, creo que le tienen preparada la retirada a la cómoda posición de Defensor del Pueblo. Se ha merecido el descanso por la airada posición en la que le puso su secretario general, presidente del Gobierno y amigo Pedro Sánchez que tiene una deuda con él. El sacrificio no ha sido pequeño.

¿Esta jubilación también se puede extender a Ivan Redondo? Lo suyo, probablemente, no es para jubilarse, pero sí para recapacitar. Cómo gran gurú electoral de Moncloa debería haber avisado de los riesgos de la contienda y haber alejado a Sánchez de ella. La derrota no se le puede achacar. Pero los perjuicios del resultado madrileño al Gobierno sí.

Por su estrategia en atacar a Ayuso ha convertido las elecciones en algo más que unas autonómicas (como el Barça era más que un club antes). Incluso se le puede culpar del desastre de la estrategia de las "mociones de censura" de Murcia, Castilla-León y la posiblemente abortada de Madrid. Las tres han sido el germen de esta derrota ¿habrá perdido el gurú su olfato?

Otro jubilado político es el ex vicepresidente, ex líder de UP (su cuerda se acabó) y "martillo de fascistas". Hablamos de don Pablo Iglesias. Si quiso demostrar su utilidad en esta campaña desembarcando en la lista, se ha demostrado que su figura no tiene el suficiente punch.

Se rumorea que ya tiene su salida preparada: a los medios de comunicación de los que salió y a la Facultad que fue su primera plataforma. En los primeros podrá expresar todas sus teorías y, como anunció hace poco el alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, expandir toda su "rabia" y "mala …" sobre el conjunto de los políticos.

¡Que se prepare el propio Sánchez! Nadie hay más ofendido que una pareja política despechada. En la Facultad podrá elaborar conceptualmente sobre el ·auge y caída· de una oferta política. Podrá achacar la caída a las fuerzas del capitalismo y la derecha feroz. Aunque debería también analizar los fallos y errores propios.

La jubilación del centro político no es personal. Se trata de que la realidad social y la ley electoral española impide su existencia. La historia lo confirma. La UCD murió encajonada entre el PSOE y la derecha sociológica y económica que dejó de apoyarla. El CDS fue la historia de un sueño imposible.

La Operación Reformista, no cuajó porque su líder militaba en otro partido. UPyD desapareció porque no supo ver que no había cabida para dos ofertas similares y Ciudadanos lo era entonces. Partido este último que ha dejado de ser útil porque el electorado lo ha decidido así.

A Edmundo Bal no se le puede achacar la derrota y la desaparición de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Son dos factores los que han producido ese efecto: la estructura social y electoral, como se describe en el párrafo anterior; y también a los errores tácticos cometidos por los sucesivos líderes de su formación.

Los de Albert Ribera, dejando de ser un centro que moderase el sanchismo, y también, el de Inés Arrimadas no presentando batalla en el Parlament -cuando era la más votada- y ahora en una operación desastrosa en Murcia. Ribera ya está jubilado, Arrimadas y Bal veremos ¿acabará alguno en listas con el PP? Toni Cantó ya ha abierto camino.

De manera que estas elecciones han dejado un reguero de jubilados políticos. En todo caso, la situación política nacional ha cambiado. Madrid se ha convertido en el centro de las miradas de los analistas ¿Su política será un espejo en el que se miren muchos electorados? ¡Cuidado señor Sánchez!

*** Después de enviar el artículo me entero que don Angel Gabilondo ha sufrido una arritmia e ingresó en un hospital. Espero que se mejore y que tenga una vida larga y fructífera. Como exdiputado de la Asamblea de Madrid en la primera legislatura le mando un abrazo. Las diferencias políticas nunca deben obstaculizar los afectos humanos.

José Ramón Pin, profesor del IESE.