"Two sides of the coin to choose from". Ace Frehley.

"España será una de las economías que más crezca en 2021 y el crecimiento será intenso", repite sin parar la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, con su desgastado "ya viene", como en Esperando a Godot. El dato de paro de marzo va a ser, de nuevo, muy malo. Hasta Calviño lo reconoce… ahora, porque hace dos semanas decía que la evolución era muy positiva en entrevista en Antena 3. Y ya van meses de destrucción de empleo y de repetir las consignas propagandísticas sobre "el dinamismo del mercado laboral español". El Gobierno piensa que si dice cosas positivas y aguanta la respiración todo irá bien, pero ya explicamos aquí que el triunfalismo del Gobierno es un lastre para la recuperación. El drama del empleo es brutal. España es el país donde más ha crecido el paro en este año, solo superado por Lituania. Hay países con mayor exposición al turismo como Grecia y Portugal donde el empleo no se ha destruido tan intensamente en este periodo. La tasa de paro en España ha subido un 2,5% casi el triple que en la media de Europa (un 0,9%) y mucho más que en Grecia (+0,2%) o Portugal (-0,3%) e Italia (-0,7%) sin contar ERTE y trabajadores en formación o autónomos en cese de actividad) España es el país donde más ha crecido el paro en este año, solo superado por Lituania 760.000 personas más en paro y 1,4 millones de ciudadanos más que viven de subsidios a los que ahora van a expoliar a impuestos en muchos casos. Después de un año de triunfalismo gubernamental bajo el lema de "no vamos a dejar a nadie atrás" y "vamos a proteger el empleo", el número de personas en un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) llegaba a casi 900.000 en febrero y 500.000 el de autónomos se encontraban en situación de cese de actividad. España se consolida como el país de la Unión Europea (UE) con mayor tasa de paro juvenil, un 39,9%. En enero, hablaban de recuperación robusta del empleo y el paro aumentó en 76.216 personas. En febrero, dijeron que se empezaban a notar efectos positivos y el paro aumentó en 44.436 personas. Nos llamaron agoreros por decir que el dato de marzo sería pobre y ahora anuncian que va a ser malo… pero que vamos bien. No es solo el turismo, es el devastador impacto de la política de confinamientos, destrucción de confianza y ataque constante a los creadores de empleo friendo a todos a impuestos mientras los ingresos de los ciudadanos y empresas se desploman. El sector manufacturero no ha empezado a recuperar empleo hasta marzo, y de manera muy débil tras casi 12 meses de destrucción de puestos de trabajo. Agricultura (38.600), Industria (42.000) y Construcción (53.000) tuvieron más paro en febrero de 2021 que en el mismo mes de 2020. Y el dato de marzo no va a ser alentador. Pero dice el Gobierno que España será el país que más crezca en 2021. Primero, es falso. España no va a crecer en 2021, va a rebotar y además ligeramente. Tras un desplome de casi el 11% del PIB en 2020 las estimaciones son que rebotará un 4%, es decir, nada. Crecer es Irlanda, que en 2020 no cayó (creció un 3%) y las estimaciones están en otro 3% para 2021. España no va a crecer en 2021, va a rebotar y además ligeramente Con las nuevas estimaciones del Banco de España y del consenso, España ni siquiera será el país que más rebote de la eurozona. Irlanda, Italia, Grecia, Portugal, Malta, Finlandia, Estonia, Eslovenia, Holanda, Luxemburgo… De hecho, España será el peor país de la OCDE en evolución PIB 2020-2021 considerando el enorme impulso fiscal y monetario que ha consumido. Eso con un déficit de más del 10% del PIB y el Banco Central Europeo (BCE) comprando el 100% de las emisiones netas de nuestro país. El país que menos apoyo fiscal ha dado al tejido productivo, que ha mantenido y aumentado impuestos y que más deuda ha acumulado. Una gestión atroz en la que el Gobierno se pone la medalla de los ERTE como si fueran algo inventado por ellos (existen desde hace años) y que en realidad son una ayuda de las empresas al Gobierno, puesto que un trabajador en ERTE es mucho menos caro para el Estado que uno en paro, casi la mitad. Las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya avanzan una caída del PIB de hasta un 1,6% en el primer trimestre y las del Banco de España apuntan a una caída del 0,4%. En el mejor de los casos, y por el efecto de aumentar la deuda y el gasto público, será un trimestre perdido de nuevo. Y el riesgo de perder el verano ya no es una probabilidad remota, sino un alto riesgo. ¿Cuál es la estrategia del Gobierno ante este desastre? La del avestruz -esconder la cabeza esperando que pase-, la propaganda y echarle la culpa a los demás.