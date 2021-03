"Nunca soñé con el éxito. Trabajé para llegar a él". (Estée Lauder).

Ésta ha sido la semana de la mujer y me ha parecido oportuno compartir varios gráficos de fuentes de primer nivel para analizar la situación de la temática de género en Europa y en el mundo.

Sólo hay diez países que ofrecen plena protección jurídica a las mujeres según el índice del Banco Mundial. Bélgica, Francia, Dinamarca, Letonia, Luxemburgo, Suecia, Canadá, Islandia, Portugal e Irlanda han obtenido 100 puntos. Se tienen en cuenta ocho indicadores: libertad de movimiento, empleo, sueldo, matrimonio, maternidad, emprendimiento, propiedades y pensiones.

En esta tabla de Statista, podemos comprobar que tenemos motivos para sentirnos orgullosos de España: hemos obtenido una calificación de 97,5. El único aspecto en el que podemos mejorar es el de la maternidad, categoría en la que sólo alcanzamos una nota de 80. Sin embargo, el estudio destaca que hemos avanzado en este aspecto al aumentar el permiso de paternidad hasta las 16 semanas para equipararlo con el de maternidad. En el resto de los ámbitos, nuestro país ha obtenido la máxima puntuación:

En cuanto a la brecha salarial de género, ¿cuánto menos ganan las mujeres que los hombres?

En este gráfico de Eurostat, vemos que los ingresos brutos por hora de las mujeres fueron de media un 14,1% inferiores a los de los hombres en la UE en 2019.⁠ Entre las grandes naciones, la diferencia más alta se da en Alemania (19,2%); y la más baja, en Italia (4,7%). España está mejor que la media de la UE:

Este mapa de la misma fuente nos da la alegre noticia de que, aunque las mujeres representan menos de la mitad de todas las personas empleadas en la UE (46%), representan, sin embargo, el 59% del empleo en los servicios intensivos en conocimiento. No obstante, en este apartado, España está entre los países menos destacados:

En este famoso índice de The Economist, podemos ver dónde es mejor ser mujer trabajadora.

La clasificación se basa en el desempeño promedio en indicadores como: nivel educativo, colocación en el mercado laboral, salarios, coste del cuidado de los niños, derechos de maternidad y paternidad, solicitudes en escuelas de negocios y representación en puestos de alto nivel (puestos gerenciales, consejos de administración y en el Parlamento). España supera la media de la OCDE:

Esta comparativa de Our World in Data confirma que el menor sueldo de las mujeres con hijos no se da en los hombres con hijos. Las sociedades actuales siguen prefiriendo la renuncia laboral o la reducción de jornada de las mujeres a la de los hombres:

A las mujeres más ricas del mundo podemos verlas en esta interesante infografía de How Much. En el ranking femenino, es Europa quien lidera el panorama con la propietaria principal de L'Oréal al frente (Francoise Bettencourt Meyers). Nuestro país queda representado con Zara y su accionista Sandra Ortega Mera (hija de Amancio Ortega):

Hoy acabaré con una de mis frases favoritas que precisamente pronunció una gran mujer, psiquiatra y experta en cuidados paliativos, la gran Elisabeth Kübler-Ross:

"Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquéllas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida, y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que las llenan de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada".