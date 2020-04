“Madrid es no tener nada y tenerlo todo” (Ramón Gómez de la Serna).

Desde que el coronavirus atacó ferozmente a nuestro país y particularmente a la capital, la mayoría de la actividad en las redes sociales tiene que ver con esta enfermedad. Algunos de los comentarios que más me dolieron (aunque entendía que se produjeran) fueron los relacionados con el cierre de Madrid. Sobre todo, porque en algunos casos tenían cierto tinte despectivo.

Aunque soy canario, adoro esta ciudad. Por eso hoy quiero mostrar algunos gráficos sencillos de entender que muestran la grandeza de esta ciudad.

En primer lugar, este gráfico de Statista nos muestra que el PIB per cápita de España sería un 6% inferior sin Madrid. De las ciudades analizadas, la única capital "lastre" es Berlín, ya que, sin ella, el PIB por habitante de Alemania sería levemente superior. El punto interesante es que Madrid, siendo muy relevante en el panorama económico nacional, no acumula excesos como sucede con las capitales de Grecia, Eslovaquia o nada menos que Francia (sin París el PIB per cápita francés sería casi un 15% inferior):

En este mapa (fuente: Reddit user binary_spaniard), vemos que vive tanta gente en el municipio de Madrid (verde) como en los 5.354 municipios que aparecen en rojo. Y es que los españoles vivimos principalmente en Madrid, en la costa y en los dos archipiélagos:

En esta infografía de Näytä Data, podemos observar que Madrid es una de las pocas zonas de Europa donde la población crece principalmente por los nacimientos (y en menor proporción, debido a la inmigración):

Aquí comprobamos gracias a Statista e INRIX que Madrid no es especialmente una ciudad en la que se sufra en exceso por los atascos de tráfico. A nivel internacional, estamos a años luz de ciudades como Los Ángeles, Bogotá, Nueva York o Sao Paulo. Y la tabla nos muestra que no hay ninguna ciudad con más población que Madrid en Europa que esté en mejor situación:

Por último, Knight Frank nos recuerda en uno de sus últimos rankings que Madrid crece en el mercado de la vivienda a ritmos no tan descabellados (puesto 47 de 150). De hecho, ciudades como Budapest multiplican por más de cinco nuestro ritmo de crecimiento inmobiliario:

Hoy más que nunca: de Madrid al cielo.