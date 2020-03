"Los teóricos de la conspiración creen en ella porque es más reconfortante. La verdad es más aterradora, nadie tiene el control" (Alan Moore).



Desde que el coronavirus irrumpió en el panorama internacional, he escuchado de todo. Al principio, que se trataba de una guerra biológica iniciada por Trump para debilitar a China. Después empecé a escuchar algo en sentido contrario: que China había creado esta debacle para forzar al mundo a teletrabajar y así hincharse a vender 5G (tecnología en la que son líderes). Más recientemente, comencé a oír locuras: predicciones de Nostradamus de 1955 donde supuestamente (por similitudes forzadas) predijo lo que está sucediendo.



Los conspiradores solían intentar encontrar evidencias para luego tergiversarlas y así convencer a la gente. Ahora sólo necesitan un escenario inventado que no se pueda comprobar. Sus acusaciones toman la forma de una simple afirmación con la capacidad de animar a la furia popular. Internet ejercía un control sobre las falsedades y ahora parece un catalizador. Hoy cualquiera puede decir cualquier cosa a todo el mundo de forma instantánea y gratuita. Incluso los "me gusta" y los retuits dan autoridad a cargos destructivos y sin sentido. El contrapeso proviene de la autoridad de las instituciones productoras de conocimiento (tribunales, agencias expertas, universidades) por un lado y del sentido común por el otro.

Hay que defender la integridad de las instituciones con credibilidad. Este sencillo gráfico publicado en el Foro Económico Mundial explica bien la falacia de la evidencia incompleta (cherry picking):

Consiste en citar datos individuales que parecen confirmar la verdad de una posición a la vez que se ignora una gran cantidad de evidencias de casos relacionados que pueden contradecir la proposición. Es un tipo de falacia de atención selectiva, el ejemplo más común es el sesgo de confirmación. En este segundo gráfico (fuente: Statista), vemos que España es el tercer gran país en el que se muestra más preocupación por las fake news en internet: fake news