Los decretos de Sánchez provocan la retirada de 4.235 viviendas del alquiler habitual en sólo diez días

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) prevé una caída en las operaciones de alquiler de entre el 25% y el 30% en las próximas semanas.

El 72,4% de las oficinas señala la paralización o freno de contratos de arrendamiento, afectando a más de 1.500 firmas.

Un total de 4.235 viviendas se han retirado del alquiler habitual o trasvasado a la compraventa o alquiler de temporada en solo diez días.

Un 88,9% de las agencias inmobiliarias ha detectado cambios entre los propietarios tras los últimos decretos de vivienda del Gobierno.

El 88,9% de las agencias inmobiliarias asegura haber detectado cambios en el mercado del alquiler habitual por parte de los pequeños propietarios tras la aprobación de los decretos de vivienda del Gobierno.

Así lo refleja un estudio realizado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), basado en una encuesta a más de 600 agencias de las principales capitales de provincia y ciudades españolas.

La principal consecuencia ha sido la retirada de viviendas del mercado del alquiler habitual. Así lo señala el 78,1% de las inmobiliarias consultadas, con una media de 3,78 inmuebles retirados por agencia.

Además, el 72,4% de las oficinas asegura que se han frenado o paralizado las firmas de contratos de alquiler, con una media de 2,75 operaciones bloqueadas.

A esto se suma que el 56,6% de las agencias ha detectado que algunos propietarios han optado por poner sus viviendas a la venta en lugar de alquilarlas, con una media de 2,26 inmuebles por oficina.

Por su parte, el 38,9% señala que parte de la oferta se ha trasladado al alquiler de temporada o por habitaciones, con una media de 1,76 viviendas. Sólo el 11,1% de las agencias afirma que su actividad continúa sin cambios.

En cifras, los datos recogidos por FAI durante los últimos diez días reflejan 5.758 operaciones afectadas por esta situación.

En concreto, se han retirado 2.067 viviendas del alquiler habitual, otras 1.224 han pasado al mercado de compraventa y 944 se han destinado a otras modalidades de arrendamiento.

En total, 4.235 viviendas han salido del mercado del alquiler residencial habitual o se han desviado hacia otras opciones. A esta cifra se suman 1.523 firmas de contratos que han quedado bloqueadas.

Ante este escenario de temor entre los pequeños propietarios, la federación proyecta que en las próximas semanas la caída en el volumen de operaciones de alquiler podría situarse entre el 25% y el 30%, debido tanto al freno de las firmas como a la retirada y desvío de inmuebles a otros usos.

El presidente de FAI, José María Alfaro, ha manifestado comprender y compartir el malestar social y el clamor popular ante las dificultades de acceso a la vivienda, el sobreesfuerzo económico de los inquilinos y el drama de los desahucios, si bien ha alertado de que los recientes cambios normativos están teniendo "graves consecuencias".

Por una parte, advierte de que la caída o retraso en las firmas pone en riesgo el futuro de numerosas familias que se han quedado sin alternativa de arrendamiento.

Por otra parte, señala que las medidas no han tenido en cuenta a los pequeños propietarios al no concretar ni garantizar de forma completa la protección frente a impagos, la cual queda supeditada a un "laberinto de trámites burocráticos y de competencias entre administraciones".

Alfaro considera "arriesgado" el uso de la Diputación Permanente para ofrecer soluciones parciales en una materia "tan delicada y compleja", al estimar que supone incrementar la presión y legislar de forma precipitada en un mercado al límite.

Ante esta situación, el presidente de FAI ha reiterado la necesidad de articular un "Plan Marshall de Emergencia" de acceso a la vivienda con criterios de urgencia y excepcionalidad, basado en un pacto de Estado entre fuerzas parlamentarias, gobiernos autonómicos, colectivos sociales y expertos del sector.