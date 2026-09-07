Pedro Sánchez defiende intervenir en un mercado de la vivienda "roto y dislocado" y anuncia 1.500 nuevas casas

Para acceder a estas viviendas es necesario tener ingresos entre dos y 7,5 veces el IPREM y no ser propietario de otra vivienda; la adjudicación se realizará por sorteo ante notario.

Los hogares adjudicatarios no destinarán más del 30% de sus ingresos al alquiler; los contratos tendrán una duración inicial de 14 años, ampliables hasta 75.

El Gobierno lanza el portal CASA 47, que centraliza el acceso a viviendas públicas, comenzando con 800 inmuebles y sumando pronto 1.500 más.

Pedro Sánchez defiende la intervención pública en el mercado de la vivienda ante una situación que califica de "roto y dislocado".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado este lunes el portal de CASA 47, la nueva plataforma con la que el Gobierno quiere centralizar el acceso a las viviendas públicas gestionadas por la Entidad Estatal de Vivienda.

La herramienta arranca con 800 viviendas disponibles y permitirá consultar las convocatorias abiertas, conocer los requisitos y presentar las solicitudes de forma telemática.

Pedro Sánchez ha acompañado a la ministra durante el acto y ha aprovechado su intervención para defender la necesidad de aumentar la oferta de vivienda asequible ante "un mercado roto y dislocado".

El presidente del Gobierno ha asegurado que el objetivo es que "tener una casa sea una aspiración realista" y que el precio del alquiler se adapte a la capacidad económica de los hogares.

Además de las 800 viviendas con las que comienza a funcionar el portal, Sánchez ha anunciado que próximamente se incorporarán otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional.

La plataforma será la puerta de entrada a las convocatorias de CASA 47. Reunirá en un mismo espacio la información sobre los pisos disponibles, sus características, ubicación, requisitos y plazos para presentar las solicitudes.

Según defienden desde el Ejecutivo, una de las principales novedades de este proyecto está en las condiciones de los alquileres.

Sánchez ha explicado que los hogares no tendrán que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta. Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años y podrán ampliarse hasta los 75.

Para acceder a estas viviendas será necesario contar con unos ingresos anuales de entre dos y 7,5 veces el IPREM y, como norma general, no tener otra vivienda en propiedad.

Los pisos se adjudicarán mediante sorteo ante notario entre las personas que cumplan los requisitos. Además, permanecerán de forma permanente dentro del parque público estatal.

Durante el acto, Sánchez ha asegurado que el mercado está desequilibrado y ha defendido la intervención pública para hacer frente al problema de la vivienda. También ha pedido una mayor implicación de las comunidades autónomas para acelerar la construcción de vivienda asequible.