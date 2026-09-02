El Gobierno destina 90 millones de euros a las CCAA con zonas tensionadas para promover el alquiler asequible

La ministra de Vivienda destaca que estas políticas ya han conseguido frenar y reducir los precios del alquiler en comunidades como Navarra y Cataluña.

El Gobierno destina 90 millones de euros a comunidades autónomas con zonas de mercado residencial tensionado para promover el alquiler asequible.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles una partida de 90 millones de euros para las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado.

Las ayudas llegarán a 317 municipios de cinco comunidades. Cataluña recibirá 59,7 millones de euros; Euskadi, 15,5 millones; Navarra, 6,6 millones; Galicia, 5,1 millones; y Asturias, 2,9 millones.

El borrador del real decreto que regula estas subvenciones se encuentra desde este miércoles en trámite de audiencia e información pública en la página web del Ministerio. El siguiente paso será su aprobación por parte del Consejo de Ministros.

Rodríguez ha realizado el anuncio durante una visita a la localidad navarra de Lekunberri. Allí ha conocido las 34 viviendas que Casa 47 pondrá a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible.

La ministra ha explicado que los 90 millones permitirán construir más vivienda pública y rehabilitar inmuebles para destinarlos al alquiler asequible.

Los fondos también podrán utilizarse para comprar suelo a ayuntamientos o particulares y levantar nuevas viviendas, así como para desarrollar y urbanizar terrenos.

Isabel Rodríguez también ha explicado que las Administraciones podrán destinar este dinero a comprar vivienda. "Nosotros estamos en estos momentos, a través de Casa 47 en una opción de compra de vivienda privada para poner a disposición de la gente en alquiler asequible. Esto también entra dentro de este programa. Es decir, se trata de comprar vivienda para la gente, no de comprarse los áticos para las presidentas", ha indicado.

La ministra ha señalado que "todos los ciudadanos que quieren que les congelen el precio del alquiler tienen que saber que si no se les congela es porque 'la del Ático' --en referencia a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid-- no quiere congelar, y es porque el andaluz Moreno Bonilla no quiere congelar, o es porque Azcón -presidente de Aragón- no quiere congelar".

Rodríguez ha afirmado quey los Gobiernos responsables que miran por su gente están congelando los alquileres", ha dicho, refiriéndose a las Comunidades que han aplicado las zonas de mercado tensionado.

De hecho, la ministra ha defendido que la ley "está dando resultados" y ha indicado que en Navarra, una de las Comunidades que ha aplicado esta medida, el precio del alquiler ha descendido un 5% en el último trimestre.

"Tenemos ya una trayectoria en Cataluña, donde ya son muchos meses consecutivos viendo cómo hemos puesto el torniquete a la sangría de las subidas de los precios del alquiler", ha afirmado.

Tras ello, Rodríguez ha asegurado que "el Gobierno de España va a seguir colaborando con las Administraciones públicas que han decidido hacer uso de las herramientas que tenemos para beneficio de la gente, acompañándoles con financiación".

En este sentido, ha anunciado que el Ministerio de Vivienda ha iniciado este mismo miércoles la tramitación para transferir 90 millones de euros "a todos los territorios que están aplicando la ley de vivienda y que están congelando los precios de alquiler".

La ministra ha defendido que esta partida supone "un nuevo impulso a una política que está siendo eficaz".

Rodríguez ha elegido Navarra para anunciarla, "una Comunidad en la que 21 municipios están ya con estas limitaciones, donde estamos viendo los buenos resultados, con medio millón de ciudadanos que están afectados ya por esta protección en el caso de Navarra".

La titular de Vivienda también ha destacado el alcance de estas medidas en el conjunto del país. "En el conjunto de España afortunadamente hay ya más de 9 millones de españoles con presidentes y presidentas responsables que miran por ellos, que les han congelado el precio del alquiler y que están haciendo políticas públicas para bajar esos precios y tener alquiler asequible, como estas viviendas de Casa 47 que están a punto de ser estrenadas por vecinos de Lekunberri", ha señalado.