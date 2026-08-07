La compraventa de viviendas subió un 1,6% en junio tras cinco meses a la baja

En los seis primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un descenso del 2,6%, con caídas en ambos tipos: nuevas (-2,8%) y usadas (-2,5%).

El 93,8% de las viviendas transmitidas fueron libres, mientras que las viviendas protegidas representaron solo el 6,2%, con una caída del 11,8% en este último segmento.

El repunte se debe al aumento del 6,3% en la compraventa de viviendas nuevas y al crecimiento del 0,3% en las operaciones sobre viviendas de segunda mano.

La compraventa de viviendas subió un 1,6% en junio respecto al mismo mes de 2025, alcanzando 59.288 operaciones, la cifra más alta para un mes de junio desde 2007.

La compraventa de viviendas subió en junio un 1,6% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 59.288 operaciones, su mayor cifra en un mes de junio desde 2007, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance registrado en el sexto mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de haber encadenado cinco meses consecutivos de caídas interanuales.

El incremento interanual de la compraventa de viviendas en junio fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 6,3%, hasta las 12.766 operaciones.

También de operaciones realizadas sobre viviendas de segunda mano, que crecieron de manera más modesta, un 0,3%, hasta las 46.522 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en junio fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas.

En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 55.609 operaciones, un 2,6% más que en junio de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 11,8%, hasta un total de 3.679 transacciones.

En tasa intermensual, la compraventa de viviendas aumentó un 5% tras incrementarse tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+4,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (+7,4%).

En los seis primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,6%, con caídas del 2,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.