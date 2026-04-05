Compartir piso no es sólo cosa de estudiantes: la edad media de quienes viven en una habitación sube y retrasa otros pasos vitales

El alto precio de la vivienda, especialmente en Madrid y Barcelona, hace que el 80% de los jóvenes independizados opte por alquilar una habitación como alternativa más accesible.

En España, se deja de vivir con los padres a los 30 años, frente a los 26 de media en la Unión Europea y los 22 en países como Suecia o Finlandia.

El retraso en la emancipación afecta a otros hitos vitales como tener hijos (media de 32,6 años) o casarse (media de 38 años).

La edad media de quienes viven en una habitación dentro de un piso compartido en España ha subido a 30 años.

La media de edad de quienes viven en una habitación dentro de un piso compartido en España ha escalado notablemente en los últimos años. En 2020 se situaba en los 29 años y el último balance del estudio del Perfil del demandante de piso compartido de Fotocasa la fija en 30 años.

Sin la capacidad total de dependencia, otros objetivos vitales quedan también diluidos en el tiempo y esto también se nota en las estadísticas.

La media de edad para tener hijos en España supera ya los 32 años y medio según el INE. También escala la edad a la que los españoles se casan de media, hasta los 38.

El retraso en la edad de emancipación es otro de los indicadores clave en este sentido. En España se deja de vivir con los padres con una media de 30 años. En nuestro entorno geográfico se viven una realidad distinta.

La media de edad a la que se deja de vivir con los padres en la Unión Europea es de 26 años. Algunos países, como Suecia o Finlandia, rebajan ampliamente la estadística. En ellos, la edad media para independizarse es de 22 años.

La escalada del precio de la vivienda es uno de los factores más determinantes para fijar estos datos. Según la plataforma Idealista, el precio medio de alquilar una habitación en nuestro país se sitúa en los 425 euros.

En ciudades como Madrid o Barcelona, el desembolso se dispara. Alquilar una habitación dentro de un piso compartido puede suponer, de media, unos 550 euros al mes.

Alquilar una habitación es la alternativa más común a la que recurren los jóvenes españoles al independizarse. El 80% de los que ya no viven en el hogar familiar se decanta por alquilar un cuarto porque es la opción más accesible dentro de un mercado de la vivienda ya muy tensionado.