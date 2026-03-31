La guerra en Irán dispara hasta un 12% los costes de la construcción y agrava la crisis de precios de la vivienda

Se prevé que el precio de la vivienda aumente más de un 10% en 2025 y casi un 7% en 2027, agravando la crisis habitacional existente.

El precio del metro cuadrado de vivienda en España ha subido un 7,4% interanual, alcanzando el nivel más alto desde 2007.

El aumento de los costes afecta tanto a viviendas como a oficinas, parques comerciales e infraestructuras, encareciendo todos los proyectos.

La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han provocado que los materiales de construcción suban hasta un 12% en solo un mes.

La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ya se está notando en el bolsillo de los españoles. La inflación se ha disparado en marzo al 3% interanual, particularmente, por el coste de los combustibles. Y la situación en el Golfo amenaza con agravar otras crisis que ya sufre España, como la de la vivienda.

¿Por qué? Por los incrementos que ya están sufriendo los materiales de construcción. Como ya sucedió con la guerra en Ucrania, los costes de las constructoras se están disparando. Y ello se va a repercutir en el coste de los inmuebles.

Según las estimaciones internas que están manejando las empresas de este sector, sólo este mes de conflicto ya ha causado que las materias primas de este sector suban entre un 9% y un 12%.

La situación no empeora sólo la situación del sector de la vivienda, sino también la de las oficinas o de los parques comerciales, o la de infraestructuras. Todos tendrán que afrontar incrementos de costes inesperados este año.

“La actual escalada en Oriente Próximo está afectando duramente a los mercados de materias primas. El hecho de que el conflicto llegue o no a un punto muerto determinará el alcance del impacto actual en la parte descendente de la cadena de valor”, afirma Simon Lacoume, economista sectorial del gestor de riesgo comercial Coface.

No se trata tan sólo de los costes relativos a la energía. Las constructoras ya sufren el incremento de precios de la industria del plástico (los países del Golfo se cuentan entre los principales proveedores de productos petroquímicos) y también del aluminio. De hecho, este metal ya acumula un incremento de precio intermensual del 11,5% en marzo, según las estimaciones de Coface.

Por su parte, el BBVA Research también avisa de que las tensiones geopolíticas podrían impactar al sector de la construcción, particularmente. Y ello podría afectar a la "reducida rentabilidad del sector", según sus últimos informes, y, por tanto, al desarrollo de nuevos proyectos.

Pero hay más. La subida de precios ya está haciendo estragos en el índice de referencia para las hipotecas, el euríbor.

Las previsiones apuntan a que cerrará marzo en el 2,532%, el valor medio mensual más alto registrado desde octubre de 2024.

Las estimaciones de iAhorro apuntan a que quien tenga que hacer una revisión anual de su hipoteca variable sufrirá un encarecimiento de entre 14 y 25 euros al mes, en función del importe pendiente. Esto equivale a un encarecimiento anual de hasta 300 euros. No se veía este tipo de impacto desde marzo de 2024.

Así, la guerra en Irán apunta a agravar la crisis habitacional que ya sufre España, con precios de vivienda disparados.

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Los últimos datos los aporta Sociedad de Tasación. Con información cerrada de 2025, calcula que el precio del metro cuadrado de vivienda subió un 7,4% interanual, hasta los 2.085 euros. Se trata del nivel más elevado desde diciembre de 2007.

De hecho, según este ente, una persona necesita, a día de hoy, casi ocho años de salario íntegro para adquirir una vivienda media en España. Y todo esto sin el efecto de la crisis de Irán sobre los precios.

Una inflación adicional que aún no ha entrado en las previsiones de los analistas en este campo, que ya apuntan a que 2026 va a ser otro año de contundentes subidas en el coste de la vivienda.

El BBVA Research ya prevé que el precio de comprar una casa suba más de un 10% este año, y casi un 7% en 2027.

Todo ello pese a que la construcción de vivienda nueva crecerá un 12,5% entre ambos años. Insuficiente para los 400.000 hogares que está previsto que se creen entre este año y el próximo.