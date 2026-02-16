El aval del ICO para que los jóvenes compren su primera vivienda moviliza sólo un 10% de los 2.500 millones previstos

El aval del ICO para que los jóvenes compren su primera vivienda moviliza sólo un 10 % de los fondos

El aval del ICO creado para ayudar a los jóvenes a salvar uno de los grandes obstáculos para tener una casa, no haber podido ahorrar el 20% del valor de la vivienda, ha cosechado unos resultados más que modestos en su primer año de actividad.

La línea, dotada con 2.500 millones, ha desplegado 255,8 millones en avales a cierre de 2025, según consta en el balance del ICO. O sea, el 10%.

El documento recoge las principales cifras de su primer año de actividad de la medida, que fue anunciada por Moncloa en mayo de 2024.

Sin embargo, no fue hasta final de ese año cuando, con más de medio centenar de entidades adheridas a la iniciativa, entre ellas Santander, BBVA o CaixaBank, echó a andar en serio.

El objetivo era ambicioso: atacar a la raíz del problema para que los jóvenes que, siendo solventes como para pagar cuotas hipotecarias, no habían podido ahorrar lo suficiente para pagar la entrada de la vivienda, es decir, el 20% del valor del inmueble.

Poca acogida

La línea de avales salvaría ese obstáculo al cubrir ese porcentaje en los créditos hipotecarios de dos colectivos: jóvenes de hasta 35 años y familias con hijos menores a cargo.

Así, la entidad financiera podría prestarles un importe superior –hasta el 100%– sin que ello supusiera un incremento adicional en el tipo de interés, puesto que el aval es gratuito tanto para el cliente como para la entidad.

El objetivo, según expuso el Gobierno en mayo de 2024, era facilitar la compra de aproximadamente 50.000 viviendas.

Pues bien, a cierre de 2025, su primer año de actividad se cierra con un balance de 10.453 operaciones avaladas.

Hasta 7.503 de esas operaciones corresponden a jóvenes menores de 35 años y 2.950 a familias con menores a cargo.

En lo referido a importe, el ICO recoge que el montante total de los avales solicitados asciende a 255,8 millones de euros.

Con ellos se han movilizado recursos a través de nuevos préstamos a los referidos colectivos por un volumen de financiación de 1.344,3 millones de euros.

Andalucía, a la cabeza

Los datos muestran una escasa actividad en prácticamente toda España. La comunidad con mayor volumen de avales solicitados es Andalucía, con 73,5 millones (cerca del 30% del total).

Le siguen territorios con elevados precios por metro cuadrado. Cataluña (39,5 millones en avales solicitados, 1.355 operaciones respaldadas por el ICO), Valencia (36,4 millones, 1.488 operaciones).

Madrid, donde de media se debe contar con unos ahorros de 136.000 euros, dado que una vivienda de 80 metros de segunda mano cuesta, de media, 456.400 euros según Idealista, registra apenas 479 operaciones avaladas (16,6 millones en avales).

Una posible explicación está en uno de los requisitos de la línea, que avalaba una vivienda siempre y cuando no superase un tope de precio que variaba en cada comunidad autónoma.

Una condición que podría ser limitante teniendo en cuenta la evolución de los precios del metro cuadrado.

En el caso de Madrid, la vivienda a avalar no podría costar más de 325.000 euros; en Baleares, no podría pasar de 275.000, y en Andalucía, donde está el mayor número de operaciones avaladas, 225.000 euros.

Tras los resultados de este 2025, y tal como estaba previsto desde su creación, la línea ha prorrogado el plazo para formalizar los préstamos hipotecarios con la entidad de crédito y optar a estos avales: finalizará el 31 de diciembre de 2027.