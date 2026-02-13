El Gobierno estudia castigar a los caseros que suban el alquiler a través del IRPF

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno estudia penalizar vía IRPF a los propietarios que suban el alquiler al finalizar el contrato, reduciendo la deducción fiscal actual. La medida no afectaría a las subidas anuales del alquiler vinculadas al IPC, solo a los aumentos tras la renovación del contrato. También se planea limitar los contratos de temporada y regular el alquiler por habitaciones, exigiendo que la suma de las rentas no supere la de un alquiler completo. Las reducciones fiscales actuales en el IRPF pueden llegar hasta el 90% en zonas tensionadas si la renta baja más de un 5% respecto al contrato anterior.

El Gobierno estudia utilizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, como herramienta para penalizar a quienes suban los precios de los alquileres.

En concreto, el Ejecutivo valora disminuir la reducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse en el IRPF, pero en ningún caso eliminando por completo la deducción, es decir, sin llegar al 0%.

Esta penalización sólo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato, no en el incremento anual, normalmente del IPC, permitido por la ley.

Actualmente, los propietarios de una vivienda en alquiler pueden tributar solo por la mitad del rendimiento neto que obtienen, es decir, ingresos menos gastos. Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en enero de 2024, el régimen general pasó del 60 % al 50 % para los nuevos contratos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han trasladado que se está negociando con los grupos parlamentarios esta medida, buscando incentivar que los caseros no suban la renta a sus inquilinos cuando se produzca la gran renovación de contratos de alquiler de vivienda.

Los socios del Gobierno ya trasladaron su rechazo frontal a la propuesta del Ejecutivo de ofrecer una bonificación del 100% en el IRPF a los caseros que no suban la renta a sus inquilinos durante esta gran renovación.

Dentro de las intenciones del Gobierno también se encuentra limitar los contratos de temporada. Para ello, el Ejecutivo pretende fijar condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

Otros límites

Además, el gabinete de Sánchez también va a poner freno al uso del alquiler por habitaciones. El Gobierno pretende extender las garantías de los alquileres habituales a los de dormitorios independientes.

Así, los nuevos contratos de alquiler de este tipo deberán respetar algunas condiciones. Por una parte, la renta total del conjunto de habitaciones no debe superar la renta del contrato de la vivienda completa. Por otro lado, en zonas tensionadas declaradas, se aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la ley de vivienda.

Medidas ya en marcha

Actualmente, Hacienda mantiene las reducciones generales en el IRPF por poner una vivienda habitual en alquiler. Según la Ley por el Derecho a la Vivienda, los propietarios se pueden beneficiar de una reducción del 60% si se ha firmado el contrato con el inquilino antes del 26 de mayo de 2023. De esta forma, solo se estaría declarando el 40% del rendimiento neto de alquiler.

No obstante, para los contratos de alquiler de viviendas habituales firmados a partir de esa fecha, se pueden aplicar reducciones hasta del 50%.

Estas pueden aumentar hasta el 60% si el inmueble se ha rehabilitado en los dos años anteriores al contrato, o hasta el 70% si la propiedad está acogida a un programa público de alquiler a precio de mercado.

Ahora bien, en las zonas consideradas 'tensionadas', Hacienda premia a los caseros con reducciones del 70% si alquilan la vivienda por primera vez a un inquilino de entre 18 y 35 años. La deducción es del 90% si la renta acordada en un nuevo contrato de alquiler rebaja más de un 5%.