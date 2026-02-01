La crisis del alquiler empeora: un tercio de inmobiliarias ya no capta pisos tras perder casi 130.000 viviendas en dos años

La alta demanda expulsa a inquilinos de las grandes ciudades hacia áreas metropolitanas cercanas como Guadalajara y Toledo, donde también se espera presión sobre los precios.

El invierno se está cebando con el mercado del alquiler, sumido en una trayectoria que empieza a ser gélida. Porque sigue empeorando: un tercio de las agencias inmobiliarias sostiene que ya no capta pisos para ponerlos en el mercado.

Es un mensaje que se traslada en la última Encuesta de Sensibilidad Inmobiliaria (ESI) de idealista, destinada a recoger las expectativas del sector para este primer trimestre del año.

La conclusión que asoma es que el problema se hace cada vez más profundo; la menor captación de las inmobiliarias llega tras dos años de sangría, en los que casi 130.000 pisos han salido del mercado, presumiblemente para ser vendidos.

Desde 2023, cuando entró en vigor la Ley de Vivienda, todo un terremoto que disparó los miedos de los propietarios a la inquiokupación, la reducción ha sido notoria, afirma el barómetro del alquiler 2025, impulsado por Alquiler Seguro.

El estudio afirma que unos 33.400 pisos han salido del mercado de alquiler residencial de larga duración durante el año pasado, es decir, la oferta se redujo un 4,7% en comparación con 2024.

El problema es que ese ya fue un año especialmente negro, porque entonces la oferta cayó en algo más de 95.200 pisos. Así las cosas, el informe apunta que la menor reducción de la oferta el año pasado seguirá moderándose este 2026.

Pero eso, agrega rápidamente, no debe interpretarse en ningún caso como una recuperación, o sea, una buena noticia.

Pesimismo en inmobiliarias

Porque no hay señales de que vaya a recuperarse el mercado, a tenor de las expectativas del sector recogidas por Idealista.

No se ven "atisbos de mejora": el entorno está "marcado por los altos precios de las rentas, menos oferta en el mercado y más dificultades para una demanda para poder acceder a un arrendamiento".

Además del 31% de las agencias que ya no captan viviendas, otro 26% sostiene que no alquila propiedades.

Las restantes opiniones son también poco halagüeñas: un 25% de las agencias inmobiliarias espera captar menos viviendas para arrendar, frente al 24% que mantiene el mismo número de casas en los próximos meses. Solo un 20% espera captar más pisos para alquilar.

El resultado de todo esto es que la predicción para este año es una competencia feroz entre inquilinos y, consecuentemente, mayor presión en los precios justo en un año en que se espera que más de 600.000 contratos de larga duración expiren.

Al cierre de 2025, se pagaba de media en nuestro país 1.184 euros al mes por un piso, un 5,9% más que el año anterior.

Es una subida inferior a la registrada en 2024, año en que se disparó un 11,3%, pero esto tampoco puede interpretarse como una buena noticia, sostiene Alquiler Seguro: si está desacelerando es porque se ha llegado al límite de la capacidad de pago de los inquilinos.

Inquilinos, al límite

Éstos destinan ya casi el 40% de sus ingresos a la renta en ciudades como Madrid o Barcelona. Por eso su previsión para este año es que las nuevas subidas que lleguen sean leves: esperan que se encarezca un 3% en mercados de gran presión, como Baleares o Barcelona.

"No obstante, la presión de la demanda se desplaza hacia cinturones metropolitanos y zonas limítrofes por el 'efecto expulsión' de las grandes capitales", advierte.

Ello pone en la diana lugares como Guadalajara y Toledo, y en menor medida en Ávila, por su cercanía y conexión con Madrid.

Las inmobiliarias consultadas por Idealista comparten la visión de que se está llegando al límite. Se reducen las agencias que esperan subidas de alquiler (un 35%, frente al 45% que lo creía en el anterior trimestre).

Su opinión general es que las mensualidad van a mantenerse sin muchos cambios en la zona. Lo piensa prácticamente la mitad.

Frente a ellos, apenas un 5% cree que las rentas bajarán, y hasta un 11% no sabe qué pasará con los precios de los alquileres en los próximos meses. La incertidumbre se hace también fuerte.