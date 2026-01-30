El Gobierno acelera con Casa 47: licitará la construcción de 2.800 viviendas antes de abril, un 75% más que en 2025

El Gobierno retiró 80.000 pisos turísticos ilegales de plataformas online y trabaja en una nueva regulación para controlar los alojamientos de temporada.

El precio del alquiler se ajustará para que los inquilinos no destinen más del 30% de sus ingresos mensuales, dirigido a rentas entre 1.200 y 4.500 euros.

Las viviendas contarán con contratos de alquiler de hasta 75 años, con un primer contrato de 14 años y prórrogas automáticas de 7.

Casa 47 licitará la construcción de 2.800 viviendas para alquiler asequible antes de abril, superando las 1.600 licitadas en todo 2025.

Casa 47, el reformado Sepes, acelera. La entidad licitará este trimestre la construcción de 2.800 viviendas, frente a las 1.600 licitadas durante todo 2025, todas destinadas al alquiler asequible.

Lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la comisión del ramo. La licitación será para construcción en colaboración público-privada e incluirá las condiciones de asequibilidad de los arrendamientos promovidos por la Entidad Estatal de Vivienda.

Con este impulso, ha agregado Rodríguez, Casa 47 pondrá en licitación un total de 4.400 viviendas al término de este trimestre, si se suman las 1.600 ya licitadas durante el año pasado.

"Esta es una empresa que nace con solvencia económica dispuesta ya con más de 13.000 millones de euros para los próximos años y que, sin duda, tiene proyectos muy ambiciosos", ha añadido.

La ministra ha recordado que las viviendas en alquiler promovidas por Casa 47 ofrecerán contratos de alquiler de hasta 75 años, con revisión.

De esta manera, el primer contrato será de 14 años de duración y, a partir de ahí, habrá prórrogas automáticas de 7 años "siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso", con un máximo del contrato de alquiler de 75 años.

Además, como requisito económico, las personas que accedan a las viviendas en alquiler gestionadas por Casa 47 deberán tener rentas entre el 2 y el 7,5 del Iprem (entre 1.200 y 4.500 euros mensuales), lo que supone el 60% de la clase media y trabajadora, según sus cálculos.

El precio del alquiler de estas viviendas no se fijará en función de lo que ha costado construirlas, sino de lo que la ciudadanía puede pagar, con el objetivo de que nadie destine más del 30% de sus ingresos en pagar el alquiler.

Además, Isabel Rodríguez ha indicado también que la próxima semana el Consejo Rector aprobará las bases para incorporar en sus funciones la opción de compra de patrimonio privado para convertirlo en público con el que construir vivienda asequible propiedad del Estado, para lo que el Gobierno ha asignado 100 millones de euros.

80.000 pisos turísticos ilegales retirados

Por otro lado, la ministra de Vivienda ha afirmado también que en torno a 80.000 pisos turísticos ilegales han sido retirados de plataformas 'online' debido al registro único de arrendamientos de alquiler turístico y de temporada, obligatorio desde el pasado 1 de 2025.

La ministra de Vivienda ha recalcado que esta regulación ha permitido "acotar" los pisos turísticos, pero que ha salido una nueva vía de escape para incumplir con la ley a través de los alojamientos de temporada, para lo que se está trabajando en una nueva regulación que ponga fin a esta "espita" del mercado residencial, que incrementa los precios.

"Los alojamientos de temporada son necesarios para trabajadores, estudiantes, en definitiva, estaban previstos en la ley porque dan respuesta a una necesidad, pero lo que no pueden ser es la coartada para especular", ha expuesto Rodríguez, que ha pedido la el apoyo de todo el Parlamento para sacar adelante esta nueva regulación.