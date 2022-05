De Vicálvaro al distrito de Salamanca: 800 euros al mes de diferencia en los alquileres de Madrid

El esfuerzo para poder alquilar vivienda en Madrid ha subido, pero ligeramente. En concreto, ha pasado del 32% al 37,8% durante el último año. Por tanto, quien quiera acceder a un piso como inquilino deberá dedicar casi 38 de cada 100 euros de sus ingresos.

Son datos de Idealista, que ponen de manifiesto que ese esfuerzo es inferior al de otras ciudades como Barcelona (47,6%) o Bilbao (38,4%). Además, Madrid es la ciudad de España donde el precio se encuentra más lejos de sus máximos históricos. En la actualidad, la media que piden los arrendadores se sitúa en 15,2 euros el metro cuadrado. Por tanto, un 9,4% por debajo de los 16,8 euros de mayo de 2020.

Pero ¿cuánto cuesta alquilar en Madrid? Los dos distritos con los precios más bajos y más altos son Vicálvaro y Salamanca, respectivamente. Así, el precio del metro cuadrado en el distrito de Salamanca está en 18,5 euros. En el caso de Vicálvaro, 10,6 euros, según el marketplace inmobiliario.

Por tanto, y para un piso de 60 metros cuadrados, el alquiler mensual sería de 1.110 euros en Salamanca, y de 636 euros en Vicálvaro. Es decir, una diferencia de 474 euros al mes. Si ese piso es de 80 metros cuadrados, hablamos de 1.480 euros mensuales en Salamanca y 848 euros en Vicálvaro (una diferencia de 632 euros). Y si damos el salto a una vivienda de 100 metros cuadrados, el precio sería de 1.850 euros en Salamanca, y 1.060 euros en Vicálvaro. Una diferencia de 790 euros.

Los precios de alquiler en el distrito de Salamanca han subido un 0,7% en abril respecto a marzo; pero han crecido un 4,6% respecto al trimestre anterior, y un 10,8% si se compara con el último año. Aún así, todavía esto lejos de su máximo histórico: un 5,1% inferior. Eso fue en septiembre de 2019: llegó a 19,4 euros el metro cuadrado.

Otros distritos

En el caso de Vicálvaro, hay que remontarse a agosto de 2019 para ver su precio máximo: 11,2 euros el metro cuadrado. Por tanto, en la actualidad está un 5,7% por debajo. Y todo parece indicar que va a tardar más en recuperarse respecto al distrito Salamanca.

Porque, su precio respecto a abril, sólo ha subido un 0,8%. Pero es que, respecto al trimestre anterior, lo ha hecho un 0,7%; y, sobre abril de 2021, el incremento es de un 3,1% (muy lejos del ya citado 10,8% del distrito de Salamanca).

Esa diferencia de precios entre Vicálvaro y el distrito de Salamanca también se da con el distrito Centro. De hecho, la diferencia entre Salamanca y Centro es mínima. En este último caso, el precio medio es de 18,4 euros el metro cuadrado.

Ya por debajo de los 18 euros está el distrito de Chamberí: 17,6 euros el metro cuadrado. Si se coteja con los precios de Vicálvaro, la diferencia con la vivienda de 60 metros cuadrados es de 420 euros al mes; con la de 80 metros, de 560 euros; y con la de 100 metros, de 700 euros.

Cercanía

A modo de curiosidad, Vicálvaro es el único distrito de Madrid cuyo precio del alquiler por metro cuadrado está por debajo de los 11 euros. En esos once euros está el distrito de Villaverde; 11,2 euros, en Moratalaz; 11,3 euros, en Villa de Vallecas; 11,8 euros, en Usera; 11,9 euros, en Carabanchel; y, 12 euros, en San Blas y Latina.

Si tomamos como ejemplo este último, y lo comparamos con el distrito Centro (comparten ‘frontera’), la diferencia de precios queda como sigue: en un piso de 60 metros cuadrados, sería de 384 euros más cara en Centro al mes; de 512 euros, si es de 80 metros; y de 640 euros, si se trata de una vivienda de 100 metros cuadrados.

Fuera de Madrid

Durante el primer trimestre de 2022, la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido en España un 37% respecto a idéntico periodo de 2021. En el caso de Madrid, ese porcentaje se sitúa en el 45%, según Idealista.

Más allá de los distritos de Madrid, hay una serie de barrios que van a vivir su particular ‘boom’. Y no va a ser porque sus precios sean más económicos (que en algunos casos sí será así). Su ‘encanto’ también estará en ofrecer una serie de características que no pueden encontrar en las viviendas que ofrece la capital.

Urbanizaciones con vivienda de obra nueva o que tenga una vida inferior a 15 años; con dos o tres dormitorios; y con piscina, pista de pádel, gimnasio, plaza de garaje y trastero. Esos barrios son Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Ensanche de Vallecas, Pau de Carabanchel, Las Rosas, Valdebebas y El Cañaveral.

¿Su precio? De mayor a menor, Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro y Valdebebas. En su caso, la horquilla está entre 1.000 y 1.300 euros al mes. Después, en El Cañaveral, donde hay más oferta, dicho precio ronda los 800 euros mensuales. Y en Las Rosas, con oferta inferior, sube hasta los 1.000 euros. Los más económicos son el Pau de Carabanchel y el Ensanche de Vallecas: entre 750 y 950 euros.

