Un Mixto Value, a largo plazo y con baja rotación, con Dux Inversores

La asignación de activos es la decisión de inversión más importante. Esta decisión, sobre cuánto ha de invertirse en acciones, bonos, oro o inmuebles, entre otros, determina el rendimiento de la cartera más que cualquier otra decisión, como en qué valor invertir o cuándo invertir.

Esta diversidad puede ser explotada por los gestores de carteras para equilibrar el riesgo con la rentabilidad y ofrecer rendimientos estables a largo plazo para los inversores, especialmente en mercados volátiles.

Un enfoque multiactivo del que se ha beneficiado la gestión del fondo SELECTOR GLOBAL / FLEXIBLE que obtiene una rentabilidad de 2,67 por ciento desde comienzos de año, que lo sitúa entre los más rentables de su categoría VDOS de Mixto Flexible.

Invierte como mínimo un 25 por ciento de la exposición total en valores de renta variable nacional e internacional de cualquier sector, preferentemente de alta capitalización.

El resto de la exposición será en renta fija, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación respecto a su calificación crediticia, con una duración media de la parte de renta fija no superior a los diez años.

Puede tener hasta un 20 por ciento de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. La exposición a riesgo divisa puede ir desde 0 a 60 por ciento. La gestión toma como referencia la rentabilidad de los índices Eurostoxx 50 (35%), MSCI World (35%), e Índice FIM de Renta Fija calculado por Inverco (30%).

A largo plazo y baja rotación

Sigue un estilo de inversión Mixto Value, con horizonte temporal a largo plazo y baja rotación. Es un fondo de vocación patrimonial para el inversor, con una cartera global, pero con clara preponderancia europea y medida en euros. La inversión máxima en España es de 15 por ciento. Tiene una clara limitación de concentración sectorial, pero no sigue un índice de referencia específico, especialmente para no depender de ellos y evitar la concentración que pueden aportar este tipo de índices en determinados periodos de tiempo.

El equipo de Dux Inversores es el encargado de gestionar este fondo, concretamente Alberto Erhardt, que cuenta con una experiencia en gestión de activos y en mercados internacionales de más de 25 años, en entidades como Deutsche Bank, Banco Santander de Negocios (Banco Santander) y Credit Suisse.

El proceso inversor sigue un enfoque mayoritariamente Bottom-up (de abajo hacia arriba) de selección de activos por medio de análisis fundamental, haciendo un seguimiento muy cercano de la evolución de las compañías para conseguir conocerlas a fondo (seguimiento mínimo de 2 años antes de invertir). También se hace un seguimiento top-down (de arriba hacia abajo) para determinar el nivel de inversión a medio plazo y la dispersión geográfica y sectorial. Se enfatiza claramente la limitación de la volatilidad frente a los mercados, pero asumiendo más cuando las valoraciones lo merecen.

Volatilidad

La cartera final incluye entre sus mayores posiciones en Renta Variable, acciones de Shell (4,18%), Telefónica (3,4%), GlaxoSmithKline (2,96%), Carrefour (2,55%) y Honda Motor (2,30%). En Renta fija, aparte de Pagarés, la mayor posición es la emisión del Bono E.On 12/23 con un 2,89 por ciento. La duración del conjunto es menor a 6 meses. Por sector, Consumo-Servicios (8,90%), Consumo-Bienes (8,20%), Telecomunicaciones (7,40%), Financiero (incluido Seguros) (6,50%) e Industrial (6,20%) representan los mayores pesos en la cartera del fondo.

Por rentabilidad, el fondo se posiciona entre los mejores de su categoría, en el primer quintil, durante 2022, batiendo al índice de su categoría durante 2019 y 2021. En cuanto a su comportamiento por volatilidad, es de 6,65 por ciento a tres años y de 5,94 por ciento en el último año, posicionándose respectivamente entre los mejores de su categoría, en el quintil cinco, y en el segundo mejor grupo, en el quintil cuatro, en cada caso. En el último periodo anual, su ratio Sharpe es de 4,32 y su Tracking error, respecto al índice de su categoría, es de 13,07 por ciento. Gestiona un patrimonio de 20 millones de euros, aplicando a sus partícipes una comisión fija de 0,80 por ciento y de depósito de 0,10 por ciento.

Según el equipo gestor, la época de expansión monetaria y fiscal ha llegado a su fin, marcado por el discurso de Powell a finales de noviembre de 2021. Los mercados tendrán, en los próximos años, que revertir su sobrevaloración, especialmente en USA. Japón y Europa, especialmente Reino Unido, son los mercados menos caros y es necesario concentrarse en compañías de duración media-baja en sus cash-flows (flujos de caja), evitando concentrarse en cíclicos. Los márgenes empresariales bajarán considerablemente de aquí a 3 trimestres. En renta fija, parece conveniente aguantar duraciones muy bajas e ir aumentando según el riesgo de crédito comience a reflejar la realidad. Baja exposición a dólar a medio plazo, a pesar de la guerra de Ucrania.

La evolución del fondo en los últimos tres años, tanto por rentabilidad como por volatilidad, hace a SELECTOR GLOBAL / FLEXIBLE merecedor de la calificación de cinco estrellas de VDOS.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS

