Los fondos mixtos más alcistas de 2021 con rentabilidades que rozan el 30%

Podríamos considerar que 2021 fue el año definitivo para comenzar la recuperación. A pesar de que las olas de Covid continuaron llegando, la vacunación más o menos generalizada supuso un gran paso hacia adelante para recuperar la confianza y, con ella, una mayor actividad social.

Los problemas en las cadenas de suministros fueron uno de los factores que crearon incertidumbres económicas, con repercusiones en los mercados, con el aumento de la inflación, alimentando la expectativa de subida de tipos antes de lo esperado.

Los fondos mixtos han sido sin duda los grandes ganadores el pasado año. Del universo de fondos de gestoras nacionales, este tipo de fondos, registraron las mayores entradas netas de patrimonio, por valor de 16.295 millones de euros.

Los más rentables

Considerando el universo de todos los fondos registrados para su comercialización en España, se ha hecho una selección de los fondos mixtos que, con una calificación de cinco estrellas de VDOS, fueron los más rentables en el año. Los diez primeros son casi en su totalidad fondos mixtos flexibles, con algunos ejemplos de fondos de perfil agresivo y ámbito global de inversión, incluyendo algunos de los que siguen los principios de inversión responsable.

De este grupo de fondos, el segundo más rentable durante 2021, por detrás de Patrivalor (el más rentable de gestoras nacionales) es Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, con una revalorización del 31,72% y del 53,29% a tres años, en su clase RT en euros. Invierte en una amplia variedad de clases de activos, con especial hincapié en renta variable mundial y renta fija europea.

La gestión del fondo se rige por una estrategia de inversión sostenible y responsable (estrategia de ISR), que tiene en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Encuadrado en la categoría de mixto agresivo global, el objetivo del fondo es obtener una rentabilidad a medio plazo comparable a la rentabilidad de una cartera compuesta en un 75% por acciones globales y en un 25% por bonos europeos.

Una gestión integrada del riesgo y la volatilidad ayudará a limitar la volatilidad del precio de las participaciones del fondo a un intervalo predeterminado de entre el 10% y el 16% de media a largo plazo. Sus mayores posiciones corresponden al fondo de la propia gestora Allianz Commodities-I Eur (5,94%), acciones de Microsoft (4,07%) y Amazon (3,56%), el fondo de la misma gestora Allianz Euro Micro Cap-ITE (2,92%) y el fondo cotizado iShares DVL MKT Property YLD (2,79%). Aplica a sus partícipes una comisión fija del 1,7%.

Tabla con los fondos mixtos más rentables de 2021. VDOS

De Renta 4 Gestora, Renta 4 Multigestión / Numantia Patrimonio Global es un mixto flexible que avanzó un 28,08% por rentabilidad el pasado año y un 92,29% a tres años. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR, que se utiliza con propósitos meramente informativos o comparativos.

Se invierte entre el 0% y el 100% del patrimonio en instituciones de inversión colectiva (IIC) financieras, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. De manera tanto directa como indirecta, entre un 0% y un 100% de la exposición total se invierte en renta variable o en activos de renta fija pública o privada, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos.

La exposición a riesgo divisa es de entre el 0% y 90% de la exposición total. Con un patrimonio bajo gestión de 56 millones de euros, entre sus mayores posiciones en cartera encontramos acciones de Tesla (7,63%), Brookfield Asset Management (7,43%), MicroStrategy (5,21%), Meta Platforms Class A (5,10%) y Amazon (4,62%).

La suscripción de este fondo requiere una aportación mínima de 10 euros, la misma cantidad mínima que ha de mantenerse para continuar siendo partícipe de este fondo. Aplica una comisión fija del 1,5% y de depósito del 0,1%.

Evolución comparativa de fondos mixtos. VDOS

La clase H2 en dólares de Janus Henderson Balanced obtuvo en 2021 una rentabilidad del 26,37% y del 48,26% a tres años. Su objetivo de inversión es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes.

Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de sus activos netos en acciones y entre el mismo rango en títulos de deuda. Al menos el 80% se invierte en emisores estadounidenses. Puede invertir hasta un 10% en valores cotizados en mercados en desarrollo y hasta el 35% en títulos de deuda con calificación inferior a grado de inversión.

Sus mayores posiciones incluyen acciones de Microsoft (5,47%), Alphabet Class C (3,62%), Apple (3,58%), Amazon (2,78%) y UnitedHealth Group (2,12%). La suscripción de la clase H2 en dólares supone una inversión mínima de 2.500 dólares (aproximadamente 2.204 euros). Grava a sus partícipes con una comisión fija del 0,8%.

Aunque el año que acaba de comenzar se presenta algo más incierto desde el punto de vista inversor, la selección individual de activos de calidad continuará rindiendo beneficios, si bien más moderados que los que vimos en 2021. Se espera que la inflación se vaya moderando a lo largo del año, a medida que las cadenas de suministro se normalicen y las posibles nuevas variantes del coronavirus se muestren cada vez menos letales, aunque más contagiosas.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS

