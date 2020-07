El precio de la vivienda baja un 6,1% en el segundo trimestre, según Idealista

El precio de la vivienda usada en España marcó una caída del 6,1% durante el segundo trimestre de 2020, el mayor descenso de toda la serie histórica de Idealista. Esta bajada deja el metro cuadrado en 1.650 euros según el último índice de precios del portal inmobiliario, un retroceso del 4,8% con respecto al mismo periodo de 2019.

Para Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista, "aunque aún es muy pronto para saber con certeza cómo ha afectado al mercado inmobiliario la crisis del coronavirus, el informe del segundo trimestre arroja, a nivel nacional, la mayor caída en los precios desde que en idealista tenemos registros".

No obstante, apunta Fernando Encinar, "los datos del informe parecen avalar lo que desde Idealista llevamos semanas avisando: a pesar de que el mercado esperaba un fuerte ajuste generalizado de los precios, parece que no todas las zonas del país tendrán un comportamiento homogéneo".

El jefe de estudios de Idealista señala que "es posible que volvamos, como en la crisis anterior, a una España a diferentes velocidades. "Igual que sucedió entre 2008 y 2014 la España que se llena, en la que se concentra la demanda, sostenida principalmente por inversores y que es generadora de empleo (Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, la costa mediterránea y los archipiélagos) podría no experimentar las caídas de precio tan relevantes que sí afectarán a la España que se vacía, llegando a tener una recuperación más rápida que en la crisis anterior", explica. En cualquier caso, concluye, "hasta después del verano no podremos ver si estos datos confirman o no la tendencia que apuntan".

Comunidades Autónomas

Durante el confinamiento solo Baleares vio cómo sus precios crecían un 0,4%. En todas las demás comunidades las expectativas de los propietarios se redujeron. La mayor caída tuvo lugar en Cataluña, donde el precio se redujo un 8%. A continuación se sitúan los descensos de Navarra (-7,9%), Castilla-La Mancha (-6,9%) y Aragón (-6,3%). En la Comunidad de Madrid la caída fue del 2,3% en este trimestre.

Baleares sigue posicionada como la autonomía más cara, con 3.087 euros/m2. Le siguen Madrid (2.737 euros/m2), Euskadi (2.596 euros/m2) y Catalunya (2.092 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Castilla La Mancha (811 euros/m2), Extremadura (868 euros/m2) y Murcia (1.005 euros/m2), las comunidades más económicas.

Provincias

Sólo 3 provincias han experimentado subidas de precio este trimestre. La mayor se ha producido en Soria (8,8%), seguida por Guipúzcoa (0,4%) y Baleares (0,4%). En todas las demás los precios son inferiores a los registrados al terminar el invierno. Lleida marca la mayor caída (-10,1%), seguida por Granada (-8,8%), Tarragona (-8,2%), Navarra y Toledo (-7,9% en ambos casos).

El ranking de las provincias más caras está encabezado por Baleares, con 3.087 euros/m2, seguido por Guipúzcoa (2.998 euros/m2). Tras ellas se sitúan Madrid (2.737 euros/m2), Vizcaya (2.582 euros/m2) y Barcelona (2.567 euros/m2). Toledo es la provincia más económica (713 euros/m2), seguida por Ciudad Real (752 euros/m2) y Cuenca (755 euros/m2).

Capitales

Las capitales han tenido un comportamiento menos bajista que las provincias: 21 de ellas han incrementado precios durante este trimestre. La mayor subida la registra Soria (9,3%), seguida por Cuenca (6,3%) y San Sebastián (6,1%).

Entre los grandes mercados, la mayoría ha visto subir sus precios. En Bilbao las expectativas de los propietarios se han incrementado un 3,2%, mientras que en Valencia y Málaga crecían un 2,6%. Los precios también han subido en Palma (1,7%), Barcelona (1,3%) y Sevilla (0,5%). En Madrid, por el contrario, se redujeron un 0,4%. También cayeron en Valladolid (-2,4%) y Zaragoza (-2,6%).

La mayor caída se ha producido en Lleida (-10,5%). Le siguen los descensos de Huesca (-7,8%), Castellón de la Plana (-6,7%) y Las Palmas de Gran Canaria (-5,2%)

San Sebastián es la capital española más cara (4.820 euros/m2), seguida de Barcelona (4.163 euros/m2), Madrid (3.726 euros/m2), Bilbao (3.056 euros/m2) y Palma (3.054 euros/m2). En la parte opuesta de la tabla encontramos a Lleida, la capital más económica, con un precio de 961 euros/m2.